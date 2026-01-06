وصفة لعلاج البرد- خلطة تساعد على الشفاء في يومين متى تحتاج الدوالي إلى تدخل جراحي عاجل ؟ طبيب يجيب هل هناك علاقة بين مرض الكلى والقلب- دكتور يكشف الرابط بينهما تقرير استخباراتي صادم: خامنئي يجهّز خطة هروب إلى موسكو مع تصاعد الغضب في إيران الرئيس التركي يحذر واشنطن من خرق سيادة فنزويلا وانهيار النظام الدولي الانهيار الاقتصادي يشعل احتجاجات إيران… ومنظمة صحفيات بلا قيود تدين القمع الوحشي عملية نوعية: درع الوطن توقف تهريب أسلحة وتلاحق الخارجين عن القانون بعد اجتماع عاصف: مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم بعد انفجار خلافه مع المدير الرياضي النصر يخطف نجم الهلال عبد الله الحمدان بعقد قيمته 36 مليون ريال السياحة بلا سيادة: الإمارات فتحت أبواب سقطرى لآلاف السياح دون الرجوع للحكومة اليمنية.. 600 سائح عالق في سقطرى وروسيا تبحث عن إخراج مواطنيها
يعاني بعض الأشخاص، من الدوالي، ما يعيق عملية الحركة اليومية، إضافة إلى أنها تضعف القدرة على الوقوف لفترات طويلة.
في هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" خلال السطور التالية، ما هي الدوالي، وما علاجاتها الآمنة وكيفية الوقاية منها.ما هي الدوالي؟
قال الدكتور مينا جميل، استشاري جراحة الأوعية الدموية، إن الدوالي تضخم أو توسع في أوردة الساقين؛ بسبب ضعف صماماتها وضعف ضخ الدم للقلب، الأمر الذي يعمل على تجميع الدم وتكوين أوردة زرقاء تحت الجلد.وأضاف أنها تسبب ما يلي:
ما أسباب الدوالي؟
ما أعراض الدوالي؟
ما العلاج المناسب للدوالي؟
وعن علاجات الدوالي، قال إن لها علاج يبدأ بتغيير نمط الحياة وصولا للإجراءات الطبية، مثل:
"الليزر أو القسطرة"، مستعرضًا العلاجات علىى النحو التالي:
وشدد استشاري جراحة الأوعية الدموية على أهمية استشارة الطبيب لتحديد الطريقة الأنسب للحالة.
متى يكون التدخل الجراحي هو الحل؟
أوضح استشاري جراحة الأوعية الدموية، أن التدخل الجراحي يكون في حالة إذا لم تستجب الحالة للعلاج، مع "شراب" تنظيم حركة الدم في الأوردة، مضيفًا أن عمليا الليزر المتطورة تجعل الأمر بسيط ولا يشعر المريض بألم إذا خضع لها.