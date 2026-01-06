متى تحتاج الدوالي إلى تدخل جراحي عاجل ؟ طبيب يجيب

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يعاني بعض الأشخاص، من الدوالي، ما يعيق عملية الحركة اليومية، إضافة إلى أنها تضعف القدرة على الوقوف لفترات طويلة.

في هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" خلال السطور التالية، ما هي الدوالي، وما علاجاتها الآمنة وكيفية الوقاية منها.ما هي الدوالي؟

قال الدكتور مينا جميل، استشاري جراحة الأوعية الدموية، إن الدوالي تضخم أو توسع في أوردة الساقين؛ بسبب ضعف صماماتها وضعف ضخ الدم للقلب، الأمر الذي يعمل على تجميع الدم وتكوين أوردة زرقاء تحت الجلد.وأضاف أنها تسبب ما يلي:

ثقل القدم.

- ألم في القدم.

- حكة في القدم.

- تزداد مع الوقوف الطويل أو الحمل.

ما أسباب الدوالي؟

الوقوف والمشي الطويل، فإنه يزيد الضغط على أوردة الساقين.

- التغيرات الهرمونية، خاصة عند النساء بسبب الحمل، وحبوب منع الحمل.

- فقدان مرونة الأوردة مع التقدم في السن.

- تاريخ عائلي لمرض الدوالي.

-زيادة الوزن، الأمر الذي يضع ضغطا إضافيا على الأوردة.

- قلة الحركة.

ما أعراض الدوالي؟

أوردة متضخمة زرقاء أو بنفسجية اللون تحت الجلد.

- شعور بالثقل، التعب، أو الألم في الساقين.

- تقلصات عضلية، حرقة، وتورم في أسفل الساقين.

- حكة حول الأوردة المصابة.

- تغير في لون الجلد فوق الوريد الدوالي.

ما العلاج المناسب للدوالي؟

وعن علاجات الدوالي، قال إن لها علاج يبدأ بتغيير نمط الحياة وصولا للإجراءات الطبية، مثل:

"الليزر أو القسطرة"، مستعرضًا العلاجات علىى النحو التالي:

ممارسة الرياضة ورفع الساقين.

- إجراءات طبية حديثة مثل الليزر والتردد الحراري والحقن الرغوي لغلق الأوردة.

- بالإضافة للحلول التقليدية كالجراحة.

- وتستخدم الأدوية والجوارب الضاغطة لتخفيف الأعراض وتحسين الدورة الدموية.

وشدد استشاري جراحة الأوعية الدموية على أهمية استشارة الطبيب لتحديد الطريقة الأنسب للحالة.

متى يكون التدخل الجراحي هو الحل؟

أوضح استشاري جراحة الأوعية الدموية، أن التدخل الجراحي يكون في حالة إذا لم تستجب الحالة للعلاج، مع "شراب" تنظيم حركة الدم في الأوردة، مضيفًا أن عمليا الليزر المتطورة تجعل الأمر بسيط ولا يشعر المريض بألم إذا خضع لها.