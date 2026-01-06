وصفة لعلاج البرد- خلطة تساعد على الشفاء في يومين متى تحتاج الدوالي إلى تدخل جراحي عاجل ؟ طبيب يجيب هل هناك علاقة بين مرض الكلى والقلب- دكتور يكشف الرابط بينهما تقرير استخباراتي صادم: خامنئي يجهّز خطة هروب إلى موسكو مع تصاعد الغضب في إيران الرئيس التركي يحذر واشنطن من خرق سيادة فنزويلا وانهيار النظام الدولي الانهيار الاقتصادي يشعل احتجاجات إيران… ومنظمة صحفيات بلا قيود تدين القمع الوحشي عملية نوعية: درع الوطن توقف تهريب أسلحة وتلاحق الخارجين عن القانون بعد اجتماع عاصف: مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم بعد انفجار خلافه مع المدير الرياضي النصر يخطف نجم الهلال عبد الله الحمدان بعقد قيمته 36 مليون ريال السياحة بلا سيادة: الإمارات فتحت أبواب سقطرى لآلاف السياح دون الرجوع للحكومة اليمنية.. 600 سائح عالق في سقطرى وروسيا تبحث عن إخراج مواطنيها
هل هناك علاقة بين الكلى والقلب؟
الإجابة نعم، حسبما ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.
وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن سلامة القلب تتأثر سلبًا عند مرض الكلى.
واستشهد أستاذ طب الحالات الحرجة بمرض الفشل الكلوي، مشيرًا إلى أنه أحد أسباب الإصابة بالتهاب التامور.
وأوضح أن التامور هو الغشاء الذي يغلِّف عضلة القلب من الخارج، مؤكدًا أن التهابه أكثر شيوعًا بين المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى.
وحذر موافي من الاستخدام العشوائي للعقاقير، خاصةً أدوية الروماتيزم، لأن هذه العادة تزيد من خطر بالفشل الكلوي.
وأضاف أن خطورة الفشل الكلوي تكمن في عدم ظهور علامات مبكرة تكشف عن الإصابة به، موضحًا: لكي تظهر الأعراض على المريض، يجب أن تفقد الكلى 90% من وظائفها الحيوية".
وأشار أن التهاب التامور لا يحدث بسبب الفشل الكلوي فقط، بل ينتج أيضًا عن الالتهابات الفيروسية والدرن في حالات نادرة.
وأكد أن الحمى الروماتيزمية أشهر أسباب التهاب التامور، ولكن من السهل الوقاية منها عن طريق الحصول على تطعيم الميكروب السبحي.
واختتم حديثه بقوله إن الميكروب السبحي عبارة عن عدوى بكتيرية تصيب الحلق، مضيفًا أن العلاقة بينه وبين الحمى الروماتيزمية ليست واضحة للعلماء حتى الآن