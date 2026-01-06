هل هناك علاقة بين مرض الكلى والقلب- دكتور يكشف الرابط بينهما

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

هل هناك علاقة بين الكلى والقلب؟

الإجابة نعم، حسبما ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن سلامة القلب تتأثر سلبًا عند مرض الكلى.

واستشهد أستاذ طب الحالات الحرجة بمرض الفشل الكلوي، مشيرًا إلى أنه أحد أسباب الإصابة بالتهاب التامور.

وأوضح أن التامور هو الغشاء الذي يغلِّف عضلة القلب من الخارج، مؤكدًا أن التهابه أكثر شيوعًا بين المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى.

وحذر موافي من الاستخدام العشوائي للعقاقير، خاصةً أدوية الروماتيزم، لأن هذه العادة تزيد من خطر بالفشل الكلوي.

وأضاف أن خطورة الفشل الكلوي تكمن في عدم ظهور علامات مبكرة تكشف عن الإصابة به، موضحًا: لكي تظهر الأعراض على المريض، يجب أن تفقد الكلى 90% من وظائفها الحيوية".

وأشار أن التهاب التامور لا يحدث بسبب الفشل الكلوي فقط، بل ينتج أيضًا عن الالتهابات الفيروسية والدرن في حالات نادرة.

وأكد أن الحمى الروماتيزمية أشهر أسباب التهاب التامور، ولكن من السهل الوقاية منها عن طريق الحصول على تطعيم الميكروب السبحي.

واختتم حديثه بقوله إن الميكروب السبحي عبارة عن عدوى بكتيرية تصيب الحلق، مضيفًا أن العلاقة بينه وبين الحمى الروماتيزمية ليست واضحة للعلماء حتى الآن