تقرير استخباراتي صادم: خامنئي يجهّز خطة هروب إلى موسكو مع تصاعد الغضب في إيران

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 270

كشف تقرير استخباراتي اطّلعت عليه صحيفة «التايمز» البريطانية أن المرشد الإيراني علي خامنئي أعدّ سيناريو طوارئ لمغادرة البلاد، في حال عجزت أجهزته الأمنية عن السيطرة على الاحتجاجات المتصاعدة أو في حال حدوث انشقاقات داخل صفوفها.

وبحسب التقرير، فإن خامنئي (86 عاماً) يعتزم مغادرة طهران برفقة دائرة ضيقة تضم نحو 20 شخصاً من كبار مساعديه وأفراد عائلته، من بينهم نجله مجتبى، الذي يُنظر إليه بوصفه خليفةً محتملاً.

وأكد مصدر استخباراتي للصحيفة أن الخطة «مقصورة على الحلقة الأقرب إليه فقط».

وأشار التقرير إلى أن الوجهة المرجّحة للهروب هي موسكو، على غرار ما فعله حليفه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي غادر دمشق إلى روسيا قبيل سيطرة قوات المعارضة على العاصمة أواخر عام 2024.

ونقل عن مصادر مطلعة أن خامنئي يرى في روسيا «الملاذ الآمن الوحيد»، نظراً لعلاقته الوثيقة بالرئيس فلاديمير بوتين وتقارب الثقافة السياسية بين البلدين.

وتشمل خطة الخروج، وفقاً للمصادر، تأمين الأموال والأصول في الخارج لضمان انتقال آمن وسريع.

ويُعرف عن خامنئي امتلاكه شبكة واسعة من الأصول الاقتصادية، تديرها مؤسسات شبه حكومية أبرزها «ستاد»، وتُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.

ويأتي ذلك في ظل موجة احتجاجات واسعة شهدتها عدة مدن إيرانية، من بينها طهران وقم، احتجاجاً على الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتطور إلى مطالب سياسية.

ويتهم متظاهرون قوات الأمن، بما فيها «الحرس الثوري» و«الباسيج»، باستخدام العنف والرصاص الحي لقمع المحتجين.

وفي تقييم نفسي نقلته «التايمز» عن أجهزة استخبارات غربية، وُصف خامنئي بأنه بات «أضعف جسدياً وعقلياً» منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل، مع ميل متزايد إلى الارتياب وجنون العظمة، ما عزز لديه هاجس الفرار في حال تخلي قواته عنه.

ويخلص التقرير إلى أن خامنئي، رغم تشبثه بالأيديولوجيا، يبقى براغماتياً في لحظات الخطر، واضعاً بقاء النظام وسلامته الشخصية فوق كل اعتبار، حتى لو تطلب الأمر مغادرة إيران في اللحظة الحرجة.