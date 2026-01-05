الرئيس التركي يحذر واشنطن من خرق سيادة فنزويلا وانهيار النظام الدولي

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نبّه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المقرّب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، من انزلاق فنزويلا «إلى الفوضى أو عدم الاستقرار». وقال إردوغان في اتصال هاتفي مع ترمب: «إن أي انتهاك لسيادة الشعب وأي خرق للقانون الدولي سيؤدي إلى تعقيدات خطيرة في النظام الدولي»، مؤكداً أنه «يجب ألا تنزلق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

في حديث إردوغان بعد اجتماع ⁠لمجلس الوزراء، قال ‌أيضاً إن أنقرة ستقف إلى جانب الشعب الفنزويلي. وذكر أن مادورو والشعب الفنزويلي أظهرا في الماضي أنهما صديقان للأمة التركية، وأن انتهاك سيادة ⁠الدول والقوانين الدولية قد يُحدث مشكلات عالمية كبيرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف إردوغان أنه من المهم الحفاظ على النظام الدولي القائم على قواعد.