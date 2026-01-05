الرئيس التركي يحذر واشنطن من خرق سيادة فنزويلا وانهيار النظام الدولي الانهيار الاقتصادي يشعل احتجاجات إيران… ومنظمة صحفيات بلا قيود تدين القمع الوحشي عملية نوعية: درع الوطن توقف تهريب أسلحة وتلاحق الخارجين عن القانون بعد اجتماع عاصف: مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم بعد انفجار خلافه مع المدير الرياضي النصر يخطف نجم الهلال عبد الله الحمدان بعقد قيمته 36 مليون ريال السياحة بلا سيادة: الإمارات فتحت أبواب سقطرى لآلاف السياح دون الرجوع للحكومة اليمنية.. 600 سائح عالق في سقطرى وروسيا تبحث عن إخراج مواطنيها عاجل: قائد قوات درع الوطن يعلن نجاح عملية استلام المعسكرات… حضرموت تدخل مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والعملية تمت بسلاسة وبروح وطنية عالية الحكومة اليمنية والإدارة الامريكية يحذران من التمترس العسكري ويشددان على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض «دمج كل التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع وعودة الحكومة إلى عدن اللواء سلطان العرادة يترأس تنفيذي مأرب: تأييد كامل لقرارات الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية وتعزيز الاستقرار الوطني الرئيس العليمي: إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الاماراتي قرارات سيادية لحماية المركز القانوني للدولة و عملية استلام المعسكرات حققت نجاحا كبيرا
أعلنت قوات درع الوطن، الاثنين، إحباط تهريب أسلحة منهوبة من معسكرات الانتقالي وضبطت المتورطين من العناصر الخارجة عن القانون.
وأفادت قوات درع الوطن أن العملية تأتي ضمن مناطق مسؤوليتها الأمنية، وفي إطار ملاحقة المتورطين بتهريب الأسلحة بالداخل اليمني.
وأكدت قوات درع الوطن ضبط كمية من الأسلحة المنهوبة من معسكرات الانتقالي بحضرموت، واعتقال المتورطين خلال محاولتهم تهريب الأسلحة خارج حضرموت.
وأوضحت قوات درع الوطن أن جهودها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ومنع وصول الأسلحة للجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
وفي السياق، حذر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، الأحد، من أية محاولات لتهريب أو نقل الأسلحة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظات أخرى، مشدداً على الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بمنع إخراج أو نقل جميع أنواع الأسلحة، الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
ويأتي تحذير وزير الداخلية اليمني، عقب أنباء عن تهريب المجلس الانتقالي الجنوبي أسلحة ثقيلة من عدن إلى محافظات مجاورة، بينها الضالع، دون صدور تأكيد رسمي بشأن تلك التقارير.
وقال حيدان، في برقية وجهها إلى القيادات العسكرية والأمنية، إن أية مخالفة لهذه التوجيهات تُعد انتهاكًا للقانون وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، مؤكدًا أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية دون تهاون.
وأضاف الوزير أن نقل أو تخزين أو توزيع الأسلحة خارج الأطر الرسمية يقوض جهود الدولة في ترسيخ السكينة العامة وسيادة النظام والقانون، داعيًا إلى حصر الأسلحة وتسليمها فورًا للمؤسسات الرسمية والجهات المختصة قانونًا.
ودعا حيدان المواطنين في عدن إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والتحلي بالمسؤولية الوطنية حفاظًا على أمن المدينة وهيبة مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون.