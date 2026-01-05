بعد اجتماع عاصف: مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم بعد انفجار خلافه مع المدير الرياضي

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 59

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد اتخذ قرار إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم من منصبه قبل مباراة ليدز يونايتد، وذلك بسبب انهيار علاقته بجيسو ويلكوكس المدير الرياضي للنادي في اجتماعهما الأخير.

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الاثنين إقالة أموريم من تدريب الفريق بعد يوم واحد من التعادل 1-1 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت صحيفة "تلغراف" أن مسؤولي مانشستر يونايتد اتخذوا القرار قبل التعادل مع ليدز يونايتد، بعد اجتماع بين أموريم وجيسون ويلكوكس المدير الرياضي، الذي أوضح لإدارة النادي أن العلاقة بينهما غير قابلة للاستمرار.

وأضاف التقرير: كان ويلكوكس ينوي أن يكون الاجتماع فرصة إيجابية لمراجعة تطور الفريق، ولكن عندما طُرح موضوع خطة اللعب -خطة أموريم المفضلة 3-4-3- انفجر المدرب البرتغالي غضباً.

وعندما انضم أموريم إلى يونايتد لأول مرة في نوفمبر 2024، استخدم خطة 3-4-3 لأنه اعتقد أن اللاعبين بحاجة إلى وضوح الرؤية والتوجيه. ولكن بعد مرور أكثر من عام، ساد شعور في النادي بأن المدرب بحاجة إلى مزيد من المرونة.

وكان النادي يتوقع أن تتطور خطة أموريم مع ازدياد معرفته باللاعبين وبالكرة الإنجليزية، إذ تم التعاقد مع لاعبين خلال الصيف بهدف تمكينهم من شغل مراكز متعددة ضمن طرق لعب مختلفة.

كان الشعور السائد في النادي أن أموريم، ما إن يجد نفسه تحت الضغط حتى يعود إلى أسلوبه المفضل، بغض النظر عن مدى ملاءمته للخصم. وقد أوحى رد فعله الغاضب على ملاحظات ويلكوكس لإدارة النادي بأنه قد أوصل يونايتد إلى أقصى ما يمكنه.

وأوضح التقرير أن قرار إقالة أموريم تم اتخاذه من عمر برادة الرئيس التنفيذي وويلكوكس بدعم من مجلس الإدارة، وأُبلغ أموريم بالخبر منهما في ملعب كارينغتون التدريبي صباح الاثنين.