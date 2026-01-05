عملية نوعية: درع الوطن توقف تهريب أسلحة وتلاحق الخارجين عن القانون بعد اجتماع عاصف: مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم بعد انفجار خلافه مع المدير الرياضي النصر يخطف نجم الهلال عبد الله الحمدان بعقد قيمته 36 مليون ريال السياحة بلا سيادة: الإمارات فتحت أبواب سقطرى لآلاف السياح دون الرجوع للحكومة اليمنية.. 600 سائح عالق في سقطرى وروسيا تبحث عن إخراج مواطنيها عاجل: قائد قوات درع الوطن يعلن نجاح عملية استلام المعسكرات… حضرموت تدخل مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والعملية تمت بسلاسة وبروح وطنية عالية الحكومة اليمنية والإدارة الامريكية يحذران من التمترس العسكري ويشددان على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض «دمج كل التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع وعودة الحكومة إلى عدن اللواء سلطان العرادة يترأس تنفيذي مأرب: تأييد كامل لقرارات الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية وتعزيز الاستقرار الوطني الرئيس العليمي: إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الاماراتي قرارات سيادية لحماية المركز القانوني للدولة و عملية استلام المعسكرات حققت نجاحا كبيرا رسائل مصرية سعودية حاسمة بشأن وحدة اليمن وترحيب باستضافة الرياض مؤتمر جنوبي يمني شبوة ترفع العلم اليمني واللجنة الأمنية تصدر بيانًا مهمًا
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد اتخذ قرار إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم من منصبه قبل مباراة ليدز يونايتد، وذلك بسبب انهيار علاقته بجيسو ويلكوكس المدير الرياضي للنادي في اجتماعهما الأخير.
وأعلن مانشستر يونايتد يوم الاثنين إقالة أموريم من تدريب الفريق بعد يوم واحد من التعادل 1-1 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأفادت صحيفة "تلغراف" أن مسؤولي مانشستر يونايتد اتخذوا القرار قبل التعادل مع ليدز يونايتد، بعد اجتماع بين أموريم وجيسون ويلكوكس المدير الرياضي، الذي أوضح لإدارة النادي أن العلاقة بينهما غير قابلة للاستمرار.
وأضاف التقرير: كان ويلكوكس ينوي أن يكون الاجتماع فرصة إيجابية لمراجعة تطور الفريق، ولكن عندما طُرح موضوع خطة اللعب -خطة أموريم المفضلة 3-4-3- انفجر المدرب البرتغالي غضباً.
وعندما انضم أموريم إلى يونايتد لأول مرة في نوفمبر 2024، استخدم خطة 3-4-3 لأنه اعتقد أن اللاعبين بحاجة إلى وضوح الرؤية والتوجيه. ولكن بعد مرور أكثر من عام، ساد شعور في النادي بأن المدرب بحاجة إلى مزيد من المرونة.
وكان النادي يتوقع أن تتطور خطة أموريم مع ازدياد معرفته باللاعبين وبالكرة الإنجليزية، إذ تم التعاقد مع لاعبين خلال الصيف بهدف تمكينهم من شغل مراكز متعددة ضمن طرق لعب مختلفة.
كان الشعور السائد في النادي أن أموريم، ما إن يجد نفسه تحت الضغط حتى يعود إلى أسلوبه المفضل، بغض النظر عن مدى ملاءمته للخصم. وقد أوحى رد فعله الغاضب على ملاحظات ويلكوكس لإدارة النادي بأنه قد أوصل يونايتد إلى أقصى ما يمكنه.
وأوضح التقرير أن قرار إقالة أموريم تم اتخاذه من عمر برادة الرئيس التنفيذي وويلكوكس بدعم من مجلس الإدارة، وأُبلغ أموريم بالخبر منهما في ملعب كارينغتون التدريبي صباح الاثنين.