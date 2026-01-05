النصر يخطف نجم الهلال عبد الله الحمدان بعقد قيمته 36 مليون ريال

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نجح مسؤولو نادي النصر السعودي في حسم صفقة التعاقد مع عبد الله الحمدان، نجم الهلال، ليصبح لاعبا تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا للتقارير الأخيرة، ينتظر نادي النصر انتهاء عقد الحمدان مع الهلال من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة؛ إذ ينتهي عقد اللاعب مطلع شهر فبراير المقبل، بعد أيام قليلة من إغلاق نافذة التسجيل الشتوية. هذا الوضع يضع إدارة النصر أمام خيارين: إما انتظار التوقيع الحر، أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع الهلال لشراء الفترة المتبقية من العقد وتسريع ضم اللاعب.

وجاء تحرك النصر في هذا التوقيت بعد تعثر مفاوضات التجديد بين الحمدان وإدارة الهلال، حيث كان النادي عرض في وقت سابق تمديد العقد موسمين مقابل راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين ريال، غير أن اللاعب طلب مهلة للعودة إلى أسرته ومشاورة والده، وهو ما قوبل برفض إداري أدى إلى سحب العرض نهائيا.

وعادت إدارة الهلال لاحقا بعرض جديد بشروط مالية أقل، إلا أن الحمدان تمسك بالحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون ريال؛ ما أدى إلى تعقيد الموقف بين الطرفين ودفع النادي إلى تغيير استراتيجيته، مع إبداء المرونة بشأن رحيل اللاعب أو بيعه قبل نهاية عقده بدلا من استمراره دون تجديد.

ووفقا لما ذكره برنامج "رياضة سكوب"، فإن نادي النصر حصل على توقيع عبد الله الحمدان بعقد يمتد ثلاث سنوات، بإجمالي قيمة مالية تبلغ 36 مليون ريال.

وكان الحمدان انتقل إلى صفوف الهلال في عام 2021 قادما من نادي الشباب بعقد امتد خمسة مواسم.

وخاض اللاعب 142 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات منذ انضمامه، سجل خلالها 13 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.