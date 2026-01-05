آخر الاخبار

عملية نوعية: درع الوطن توقف تهريب أسلحة وتلاحق الخارجين عن القانون بعد اجتماع عاصف: مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم بعد انفجار خلافه مع المدير الرياضي النصر يخطف نجم الهلال عبد الله الحمدان بعقد قيمته 36 مليون ريال السياحة بلا سيادة: الإمارات فتحت أبواب سقطرى لآلاف السياح دون الرجوع للحكومة اليمنية.. 600 سائح عالق في سقطرى وروسيا تبحث عن إخراج مواطنيها عاجل: قائد قوات درع الوطن يعلن نجاح عملية استلام المعسكرات… حضرموت تدخل مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والعملية تمت بسلاسة وبروح وطنية عالية الحكومة اليمنية والإدارة الامريكية يحذران من التمترس العسكري ويشددان على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض «دمج كل التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع وعودة الحكومة إلى عدن اللواء سلطان العرادة يترأس تنفيذي مأرب: تأييد كامل لقرارات الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية وتعزيز الاستقرار الوطني الرئيس العليمي: إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الاماراتي قرارات سيادية لحماية المركز القانوني للدولة و عملية استلام المعسكرات حققت نجاحا كبيرا رسائل مصرية سعودية حاسمة بشأن وحدة اليمن وترحيب باستضافة الرياض مؤتمر جنوبي يمني شبوة ترفع العلم اليمني واللجنة الأمنية تصدر بيانًا مهمًا

النصر يخطف نجم الهلال عبد الله الحمدان بعقد قيمته 36 مليون ريال

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 103

 

نجح مسؤولو نادي النصر السعودي في حسم صفقة التعاقد مع عبد الله الحمدان، نجم الهلال، ليصبح لاعبا تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

 

ووفقا للتقارير الأخيرة، ينتظر نادي النصر انتهاء عقد الحمدان مع الهلال من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة؛ إذ ينتهي عقد اللاعب مطلع شهر فبراير المقبل، بعد أيام قليلة من إغلاق نافذة التسجيل الشتوية. هذا الوضع يضع إدارة النصر أمام خيارين: إما انتظار التوقيع الحر، أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع الهلال لشراء الفترة المتبقية من العقد وتسريع ضم اللاعب.

  

 وجاء تحرك النصر في هذا التوقيت بعد تعثر مفاوضات التجديد بين الحمدان وإدارة الهلال، حيث كان النادي عرض في وقت سابق تمديد العقد موسمين مقابل راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين ريال، غير أن اللاعب طلب مهلة للعودة إلى أسرته ومشاورة والده، وهو ما قوبل برفض إداري أدى إلى سحب العرض نهائيا.

 

وعادت إدارة الهلال لاحقا بعرض جديد بشروط مالية أقل، إلا أن الحمدان تمسك بالحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون ريال؛ ما أدى إلى تعقيد الموقف بين الطرفين ودفع النادي إلى تغيير استراتيجيته، مع إبداء المرونة بشأن رحيل اللاعب أو بيعه قبل نهاية عقده بدلا من استمراره دون تجديد. 

  

ووفقا لما ذكره برنامج "رياضة سكوب"، فإن نادي النصر حصل على توقيع عبد الله الحمدان بعقد يمتد ثلاث سنوات، بإجمالي قيمة مالية تبلغ 36 مليون ريال.

     

وكان الحمدان انتقل إلى صفوف الهلال في عام 2021 قادما من نادي الشباب بعقد امتد خمسة مواسم. 

 

وخاض اللاعب 142 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات منذ انضمامه، سجل خلالها 13 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

 
إقراء أيضاً
بعد اجتماع عاصف: مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم بعد انفجار خلافه مع المدير الري
الهلال يضغط على النصر... فوز جديد يفتح سباق الصدارة على مصراعيه
حمد صلاح يقاتل في أمم أفريقيا 2025 لتحقيق حلمه القاري وسط غموض مستقبله مع ليفربو
العملاق الكتالوني يخطط لإبرام أولى صفقاته الشتوية بضم موهبة مصرية واعدة
الاتحاد يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويصعد للمركز السادس بعد إسقاط الشباب
موزامبيق تنهي انتظار 40 عاماً وتعمّق جراح الجابون في أمم أفريقيا 2025
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول