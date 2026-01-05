السياحة بلا سيادة: الإمارات فتحت أبواب سقطرى لآلاف السياح دون الرجوع للحكومة اليمنية.. 600 سائح عالق في سقطرى وروسيا تبحث عن إخراج مواطنيها عاجل: قائد قوات درع الوطن يعلن نجاح عملية استلام المعسكرات… حضرموت تدخل مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والعملية تمت بسلاسة وبروح وطنية عالية الحكومة اليمنية والإدارة الامريكية يحذران من التمترس العسكري ويشددان على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض «دمج كل التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع وعودة الحكومة إلى عدن اللواء سلطان العرادة يترأس تنفيذي مأرب: تأييد كامل لقرارات الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية وتعزيز الاستقرار الوطني الرئيس العليمي: إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الاماراتي قرارات سيادية لحماية المركز القانوني للدولة و عملية استلام المعسكرات حققت نجاحا كبيرا رسائل مصرية سعودية حاسمة بشأن وحدة اليمن وترحيب باستضافة الرياض مؤتمر جنوبي يمني شبوة ترفع العلم اليمني واللجنة الأمنية تصدر بيانًا مهمًا المحافظ الخنبشي يعود إلى المكلا بعد طرد الإنتقالي ويدلي بتصريح ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية جداً لإيران ما حقيقة هروب عناصر في القاعدة وإيرانيين من سجون المكلا؟
قالت السفارة الروسية لدى اليمن إن العديد من سياحها في جزيرة سقطرى اليمنية لا يمكنهم مغادرة الجزيرة بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى الجزر.
وقالت السفارة في منشور لها على منصة إكس إنها تلقت العديد من الاستفسارات عن مواطني روسيا الذين وصلوا إلى جزيرة سقطرى لأغراض سياحية، رغم التوصيات المتكررة من عدم السفر للأرخبيل.
وذكرت السفارة إنها تقوم ببذل كل الجهود لجمع بيانات عن المواطنين الروس، وبحث السبل للخروج من الوضع الحالي، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الروسية واليمنية ذات العلاقة.
ويعد هذا التحذير الثاني حول سقطرى من السفارات الأجنبية، بعد صدور تحذير مماثل من السفارة الأمريكية لدى اليمن.
وأدت الأحداث الجارية في اليمن لتوقف الرحلات الجوية من وإلى الجزيرة، خاصة رحلات طيران دولة الإمارات التي توقفت بشكل تام، جراء الإجراء الحكومي وطردها من اليمن.
وتسبب التوقف بخلق صعوبات بالغة أمام مغادرة السياح نحو بلدانهم، وتقدر المعلومات علوق نحو 600 سائح من أكثر من دولة.
وكانت الإمارات البوابة الرئيسية لحركة السياحة إلى جزيرة سقطرى، وتدفق عبرها آلاف السياح، ونظمت رحلات مباشرة للأرخبيل بشكل مباشر، دون العودة للحكومة اليمنية.