السياحة بلا سيادة: الإمارات فتحت أبواب سقطرى لآلاف السياح دون الرجوع للحكومة اليمنية.. 600 سائح عالق في سقطرى وروسيا تبحث عن إخراج مواطنيها

قالت السفارة الروسية لدى اليمن إن العديد من سياحها في جزيرة سقطرى اليمنية لا يمكنهم مغادرة الجزيرة بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى الجزر.

وقالت السفارة في منشور لها على منصة إكس إنها تلقت العديد من الاستفسارات عن مواطني روسيا الذين وصلوا إلى جزيرة سقطرى لأغراض سياحية، رغم التوصيات المتكررة من عدم السفر للأرخبيل.

وذكرت السفارة إنها تقوم ببذل كل الجهود لجمع بيانات عن المواطنين الروس، وبحث السبل للخروج من الوضع الحالي، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الروسية واليمنية ذات العلاقة.

ويعد هذا التحذير الثاني حول سقطرى من السفارات الأجنبية، بعد صدور تحذير مماثل من السفارة الأمريكية لدى اليمن.

وأدت الأحداث الجارية في اليمن لتوقف الرحلات الجوية من وإلى الجزيرة، خاصة رحلات طيران دولة الإمارات التي توقفت بشكل تام، جراء الإجراء الحكومي وطردها من اليمن.

وتسبب التوقف بخلق صعوبات بالغة أمام مغادرة السياح نحو بلدانهم، وتقدر المعلومات علوق نحو 600 سائح من أكثر من دولة.

وكانت الإمارات البوابة الرئيسية لحركة السياحة إلى جزيرة سقطرى، وتدفق عبرها آلاف السياح، ونظمت رحلات مباشرة للأرخبيل بشكل مباشر، دون العودة للحكومة اليمنية.