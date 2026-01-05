السياحة بلا سيادة: الإمارات فتحت أبواب سقطرى لآلاف السياح دون الرجوع للحكومة اليمنية.. 600 سائح عالق في سقطرى وروسيا تبحث عن إخراج مواطنيها عاجل: قائد قوات درع الوطن يعلن نجاح عملية استلام المعسكرات… حضرموت تدخل مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والعملية تمت بسلاسة وبروح وطنية عالية الحكومة اليمنية والإدارة الامريكية يحذران من التمترس العسكري ويشددان على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض «دمج كل التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع وعودة الحكومة إلى عدن اللواء سلطان العرادة يترأس تنفيذي مأرب: تأييد كامل لقرارات الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية وتعزيز الاستقرار الوطني الرئيس العليمي: إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الاماراتي قرارات سيادية لحماية المركز القانوني للدولة و عملية استلام المعسكرات حققت نجاحا كبيرا رسائل مصرية سعودية حاسمة بشأن وحدة اليمن وترحيب باستضافة الرياض مؤتمر جنوبي يمني شبوة ترفع العلم اليمني واللجنة الأمنية تصدر بيانًا مهمًا المحافظ الخنبشي يعود إلى المكلا بعد طرد الإنتقالي ويدلي بتصريح ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية جداً لإيران ما حقيقة هروب عناصر في القاعدة وإيرانيين من سجون المكلا؟
أعلن محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية، قائد قوات درع الوطن بالمحافظة، سالم الخنبشي، نجاح عملية (استلام المعسكرات)، في خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ حضور مؤسسات الدولة في المحافظة.
وأوضح المحافظ الخنبشي، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة (سبأ)، أن العملية تمت بسلاسة وبروح وطنية عالية، بالتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية.. مشيداً بالانضباط والمسؤولية التي أبدتها القيادات الامنية والعسكرية ومنتسبوها، وكذا مساندة المجتمع ورجال القبائل والأعيان، ما أسهم في إنجاح المهمة دون أي عوائق.
وأشاد المحافظ ، بالدعم والمساندة التي قدمتها القيادة السياسية، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. مثمناً جهودها في تمكين السلطة المحلية من أداء واجباتها الأمنية والعسكرية، بما يحفظ المكتسبات الوطنية، ويعزز الاستقرار في عموم محافظة حضرموت.. مثنيًا على دور القيادة العسكرية لقوات درع الوطن لتنفيذهم العملية بكل قدرة وكفاءة.
كما أعرب محافظ حضرموت، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، على وقوفها الدائم إلى جانب اليمن بشكل عام، ومحافظة حضرموت وأبنائها بشكل خاص، ودعمها المتواصل لجهود الأمن والاستقرار..مؤكداً أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في إنجاح عملية استلام المعسكرات، وتعزيز قدرات القوات على أداء مهامها.
وأشار المحافظ إلى أن نجاح عملية استلام المعسكرات، يمثل بداية مرحلة جديدة يسودها الأمن والتعايش، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العسكرية والأمنية..مؤكداً استمرار الجهود لتثبيت دعائم الاستقرار وخدمة أبناء حضرموت في مختلف المديريات.