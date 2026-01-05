اللواء سلطان العرادة يترأس تنفيذي مأرب: تأييد كامل لقرارات الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية وتعزيز الاستقرار الوطني

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، بحضور وكيل أول المحافظة، علي الفاطمي، والوكلاء والوكلاء المساعدين، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية.



وتطرق الاجتماع، إلى الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، حيث أكد المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب وقوفه الكامل مع القيادة السياسية ممثلة بالدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأييد كافة القرارات وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، والإجراءات السيادية الهادفة لتعزيز حالة الأمن والاستقرار والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية.



وفي مستهل الاجتماع، هنأ العرادة قيادات السلطة المحلية، وأعضاء المكتب التنفيذي بحلول العام الميلادي الجديد.. مؤكداً أهمية أن يشكل هذا العام مرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤول، وأن يكون عاماً مختلفاً من حيث مستوى العطاء، وجودة الأداء والانضباط الوظيفي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية.



وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز التقارير السنوية لأداء المكاتب التنفيذية، وإعداد الخطط والموازنات السنوية.. مؤكداً أن تلك التقارير والخطط تمثل أدوات أساسية لتقييم الأداء، وتحديد مكامن القصور ونقاط القوة والضعف، والبناء على النجاحات المتحققة، بما يضمن تطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الإداري.



ولفت العرادة، إلى ضرورة تفعيل آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في ضمات الاستخدام الأمثل للموارد، وتصحيح مسار العمل، وتحقيق الأهداف التنموية والخدمية للمحافظة.



وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين المكاتب التنفيذية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العام، وتحقيق الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات الخدمية والتنموية.



واشار العرادة، إلى حجم المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق قيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في محافظة مأرب، ودورهم المحوري في تعزيز حضور الدولة، وفاعلية مؤسساتها، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، وتلبية احتياجاتهم في مختلف الجوانب.



وكان الاجتماع، قد ناقش عدد من التقارير المقدمة من عدد من المكاتب التنفيذية، والتي تناولت مستوى الأداء خلال الفترة الماضية، والتحديات التي واجهت سير العمل وسبل معالجتها، وأقر المكتب التنفيذي عدد من التوصيات اللازمة حيالها.

