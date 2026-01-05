رسائل مصرية سعودية حاسمة بشأن وحدة اليمن وترحيب باستضافة الرياض مؤتمر جنوبي يمني شبوة ترفع العلم اليمني واللجنة الأمنية تصدر بيانًا مهمًا المحافظ الخنبشي يعود إلى المكلا بعد طرد الإنتقالي ويدلي بتصريح ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية جداً لإيران ما حقيقة هروب عناصر في القاعدة وإيرانيين من سجون المكلا؟ المحرمي يلحق بطارق صالح ويلتقي وزير الدفاع السعودي في الرياض عناصر من الإنتقالي: عيدروس غرر بنا ونطالب الشرعية بسرعة التوجه إلى عدن لتحريرها أردوغان يعرض على السعودية لعب دور في اليمن قرار رسمي ينهي معاناة المسافرين في مطارات مصر ضربة أمنية جديدة: القبض على 9 عناصر مرتبطين بنظام الأسد في حلب واللاذقية
قال بيان للرئاسة المصرية إن القاهرة والرياض تؤكدان على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة اليمن والسودان والصومال.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين في قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إذ بحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.
وشدد البيان على تطابق مواقف مصر مع السعودية بشأن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثمّن أثناء لقائه الأمير فيصل بن فرحان جهود السعودية في استضافة مؤتمر يجمع المكونات الجنوبية اليمنية من أجل الحوار.
وفي الأمس، ذكر بيان الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان سيبحث مع الرئيس المصري ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة.