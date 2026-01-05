رسائل مصرية سعودية حاسمة بشأن وحدة اليمن وترحيب باستضافة الرياض مؤتمر جنوبي يمني

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

قال بيان للرئاسة المصرية إن القاهرة والرياض تؤكدان على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة اليمن والسودان والصومال.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين في قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إذ بحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وشدد البيان على تطابق مواقف مصر مع السعودية بشأن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول.

وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثمّن أثناء لقائه الأمير فيصل بن فرحان جهود السعودية في استضافة مؤتمر يجمع المكونات الجنوبية اليمنية من أجل الحوار.

وفي الأمس، ذكر بيان الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان سيبحث مع الرئيس المصري ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة.