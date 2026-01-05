شبوة ترفع العلم اليمني واللجنة الأمنية تصدر بيانًا مهمًا المحافظ الخنبشي يعود إلى المكلا بعد طرد الإنتقالي ويدلي بتصريح ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية جداً لإيران ما حقيقة هروب عناصر في القاعدة وإيرانيين من سجون المكلا؟ المحرمي يلحق بطارق صالح ويلتقي وزير الدفاع السعودي في الرياض عناصر من الإنتقالي: عيدروس غرر بنا ونطالب الشرعية بسرعة التوجه إلى عدن لتحريرها أردوغان يعرض على السعودية لعب دور في اليمن قرار رسمي ينهي معاناة المسافرين في مطارات مصر ضربة أمنية جديدة: القبض على 9 عناصر مرتبطين بنظام الأسد في حلب واللاذقية قوات روسية ضخمة تطوق الجيش الأوكراني: هل اقتربت ساعة الحسم ؟
رحبت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة شرق اليمن، ببيان التحالف العربي، الصادر بتاريخ 3 يناير 2026م، والمتضمن التزام التحالف بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها، والتأكيد على عدم دخول أي قوات إلى المحافظة إلا بالتنسيق مع محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية.
وعقدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، صباح اليوم، اجتماعها برئاسة عوض محمد بن الوزير، محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية، ناقشت خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة.
و أشادت اللجنة الأمنية، في بيان - اطلع عليه محرر مأرب برس- بحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها عموم مديريات المحافظة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويقظة القيادات الميدانية.
واستعرضت اللجنة جملة من الشائعات والأخبار المضللة التي تروج لها جهات معادية عبر مطابخ إعلامية لا يروق لها ما تنعم به المحافظة من أمن واستقرار، مؤكدة أن هذه المحاولات لن تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية أو على كفاءة وأداء المؤسسات الأمنية.
وشددت على وحدة الصف والتكامل الكامل بين جميع الوحدات العسكرية والأمنية، مؤكدة أن كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة تقع تحت أمر وتوجيهات محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، بصورة مباشرة، وأن الأولوية الأمنية تتمثل في حماية خطوط التماس مع مليشيات الحوثي الإرهابية على حدود محافظة شبوة مع محافظتي البيضاء ومأرب.
هذا ورفعت المؤسسات الحكومية العسكرية والأمنية والمدنية في شبوة أعلام الوحدة وأنزلت أعلام الانفصال، عقب الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية في حضرموت والمهرة، الأيام الماضية.