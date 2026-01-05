شبوة ترفع العلم اليمني واللجنة الأمنية تصدر بيانًا مهمًا

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

رحبت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة شرق اليمن، ببيان التحالف العربي، الصادر بتاريخ 3 يناير 2026م، والمتضمن التزام التحالف بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها، والتأكيد على عدم دخول أي قوات إلى المحافظة إلا بالتنسيق مع محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية.

وعقدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، صباح اليوم، اجتماعها برئاسة عوض محمد بن الوزير، محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية، ناقشت خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة.

و أشادت اللجنة الأمنية، في بيان - اطلع عليه محرر مأرب برس- بحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها عموم مديريات المحافظة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويقظة القيادات الميدانية.

واستعرضت اللجنة جملة من الشائعات والأخبار المضللة التي تروج لها جهات معادية عبر مطابخ إعلامية لا يروق لها ما تنعم به المحافظة من أمن واستقرار، مؤكدة أن هذه المحاولات لن تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية أو على كفاءة وأداء المؤسسات الأمنية.

وشددت على وحدة الصف والتكامل الكامل بين جميع الوحدات العسكرية والأمنية، مؤكدة أن كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة تقع تحت أمر وتوجيهات محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، بصورة مباشرة، وأن الأولوية الأمنية تتمثل في حماية خطوط التماس مع مليشيات الحوثي الإرهابية على حدود محافظة شبوة مع محافظتي البيضاء ومأرب.

هذا ورفعت المؤسسات الحكومية العسكرية والأمنية والمدنية في شبوة أعلام الوحدة وأنزلت أعلام الانفصال، عقب الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية في حضرموت والمهرة، الأيام الماضية.