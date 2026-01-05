المحافظ الخنبشي يعود إلى المكلا بعد طرد الإنتقالي ويدلي بتصريح

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 395

وصل محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم الإثنين إلى مدينة المكلا قادمًا من مدينة سيئون، بعد نحو أسبوعين من مغادرته المدينة في أعقاب تطورات أمنية شهدتها المحافظة.

وتأتي عودة الخنبشي ضمن ترتيبات رسمية تهدف إلى متابعة الأوضاع العامة في حضرموت، بما في ذلك المستجدات الأمنية والإدارية، في وقت تمر فيه المحافظة بمرحلة توصف بالحساسة.

وغادر المحافظ الخنبشي، المكلا قبل أسبوعين على خلفية التوترات الأخيرة، قبل أن يعود اليوم لاستئناف مهامه من داخل عاصمة المحافظة الساحلية، بعد دحر مليشيات الانتقالي من المحافظة.

وأكد المحافظ فور وصوله أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت، وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع للحفاظ على حضرموت نموذجاً للأمن والتعايش.

وأوضح المحافظ الخنبشي أن وصوله إلى المكلا، لتطبيع الأوضاع في حضرموت والاطلاع عن قرب على احتياجات المديريات، وبحث سبل تعزيز الاستقرار والتنمية فيها، مشيرًا إلى أن حضرموت مقبلة على مرحلة جديدة يسودها التسامح والتعايش، وتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والمجتمع، وتعزيز الخدمات والتنمية وتفعيل مؤسسات الدولة، وخدمة المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

واستقبل محافظ حضرموت خلال وصوله عدد من مشايخ ومقادمة قبائل سيبان في منطقة العيون.