آخر الاخبار

شبوة ترفع العلم اليمني واللجنة الأمنية تصدر بيانًا مهمًا المحافظ الخنبشي يعود إلى المكلا بعد طرد الإنتقالي ويدلي بتصريح ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية جداً لإيران ما حقيقة هروب عناصر في القاعدة وإيرانيين من سجون المكلا؟ المحرمي يلحق بطارق صالح ويلتقي وزير الدفاع السعودي في الرياض عناصر من الإنتقالي: عيدروس غرر بنا ونطالب الشرعية بسرعة التوجه إلى عدن لتحريرها أردوغان يعرض على السعودية لعب دور في اليمن قرار رسمي ينهي معاناة المسافرين في مطارات مصر ضربة أمنية جديدة: القبض على 9 عناصر مرتبطين بنظام الأسد في حلب واللاذقية قوات روسية ضخمة تطوق الجيش الأوكراني: هل اقتربت ساعة الحسم ؟

ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية جداً لإيران

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 293

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها ستتعرّض لـ"ضربة قوية جدًا" من قبل الولايات المتحدة في حال قُتـ ـل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.

‎وقال ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية : "نحن نراقب الوضع عن كثب، وإذا بدؤوا بقـ ـتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".

وقبل يومين، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين وقتلتهم، في إشارة إلى الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية.

إقراء أيضاً
قرار رسمي ينهي معاناة المسافرين في مطارات مصر
ضربة أمنية جديدة: القبض على 9 عناصر مرتبطين بنظام الأسد في حلب واللاذقية
قوات روسية ضخمة تطوق الجيش الأوكراني: هل اقتربت ساعة الحسم ؟
محاولة انقلاب جديدة ضد الرئيس الانتقالي وسط توترات عسكرية وسياسية.. تفاصيل
ترامب يعلن إدارة أمريكية مؤقتة لفنزويلا واستثمار نفطي واسع بعد الإطاحة بمادورو
إيران تتحدى الضغوط الأميركية: لن نذعن وسنواصل المواجهة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول