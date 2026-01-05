ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية جداً لإيران

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 293

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها ستتعرّض لـ"ضربة قوية جدًا" من قبل الولايات المتحدة في حال قُتـ ـل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.

‎وقال ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية : "نحن نراقب الوضع عن كثب، وإذا بدؤوا بقـ ـتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".

وقبل يومين، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين وقتلتهم، في إشارة إلى الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية.