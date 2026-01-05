المحرمي يلحق بطارق صالح ويلتقي وزير الدفاع السعودي في الرياض

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

لحق أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس المجلس الإنتقالي، بالعميد طارق صالح، إلى الرياض، حيث تبدلت مواقفهم الداعمة لتمرد عيدروس الزبيدي، عقب الانتكاسة العسكرية التي مني بها الانتقالي الجنوبي، شرق اليمن، وجميعهم تدعمهم الإمارات.

وبعد وقوفه في صف عيدروس، غادر ابو زرعة المحرمي أمس العاصمة المؤقتة عدن ووصل الرياض والتقى هناك بوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء، حسبما أشار المحرمي في حسابه على منصة «إكس»، تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في اليمن، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، ومناقشةُ سبل تنسيق وتعزيز الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار في اليمن، والحفاظ على أمن المنطقة.

وأمس التقى وزير الدفاع السعودي بقائد المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات، طارق صالح.

ومع بداية أحداث حضرموت، ثم طرد الامارات من اليمن، بقرار رئاسي ابدى هؤلاء موقفا مساندا لأبوظبي، ومعاديًا للشرعية والرئيس العليمي، حيث أعلنوا رفضهم قرارات الرئيس.

لكن سرعان ما تغيرت مواقفهم، على وقع الانتصارات الساحقة التي حققتها القوات الحكومية في حضرموت والمهرة.