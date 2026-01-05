ما حقيقة هروب عناصر في القاعدة وإيرانيين من سجون المكلا؟ المحرمي يلحق بطارق صالح ويلتقي وزير الدفاع السعودي في الرياض عناصر من الإنتقالي: عيدروس غرر بنا ونطالب الشرعية بسرعة التوجه إلى عدن لتحريرها أردوغان يعرض على السعودية لعب دور في اليمن قرار رسمي ينهي معاناة المسافرين في مطارات مصر ضربة أمنية جديدة: القبض على 9 عناصر مرتبطين بنظام الأسد في حلب واللاذقية قوات روسية ضخمة تطوق الجيش الأوكراني: هل اقتربت ساعة الحسم ؟ محاولة انقلاب جديدة ضد الرئيس الانتقالي وسط توترات عسكرية وسياسية.. تفاصيل مكان ألم الكبد- أين يحدث في الجسم؟ تعرف على أعراض النوبة القلبية عند النساء.. كيف تختلف عن الرجال
انتشرت مؤخرا فيديوهات لعناصر من المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يتهمون عيدروس الزبيدي بالتغرير بهم والدفع بهم إلى محارق الموت.
وقال أحد المسلحين المنتمين إلى قوات «الانتقالي»: لقد ذهبنا إلى حضرموت بأسلحة ومدرعات وعدنا على ظهور حافلات إلى عدن، مبيناً أن «جميع العناصر التابعة للانتقالي كانت تدار بطريقة المليشيات».
واتهم المسلح مشعل عبدالله الصبيحي، عيدروس الزبيدي بكل ما جرى في حضرموت، موضحاً أن ضربات الطيران لم تقتل أحداً وإنما تدمر الآليات والمعدات فقط.
وقال إن السعودية كانت صادقة مع الزبيدي لكنه رفض كل الوساطات وضحى بنا، معرباً عن شكره للأمير محمد بن سلمان ووفائه مع اليمن.
وطالب بضرورة التحرك نحو عدن، وأبدى استعداده للوقوف مع الدولة والشرعية، وأن يكون مسانداً لاستعادتها من الزبيدي ومن داخل عدن نفسها.
وأضاف: «أدخلونا في صراعات وحروب لا نهاية لها، ويطردون مسؤولي الدولة والرئيس ومجلس النواب، إلى متى هذه الصراعات؟ صحيح هناك قضية جنوبية لكن يجب أن تكون ضمن دولة».
وأفصح عن متاجرة قيادات «الانتقالي» بمعاناتهم، فهو لا يمتلك حتى منزلاً لأسرته ويعاني من ديون، مناشداً رئيس مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ قرار صارم لاستعادة عدن وكل المحافظات الجنوبية الباقية.