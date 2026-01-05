عناصر من الإنتقالي: عيدروس غرر بنا ونطالب الشرعية بسرعة التوجه إلى عدن لتحريرها

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 476

انتشرت مؤخرا فيديوهات لعناصر من المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يتهمون عيدروس الزبيدي بالتغرير بهم والدفع بهم إلى محارق الموت.

وقال أحد المسلحين المنتمين إلى قوات «الانتقالي»: لقد ذهبنا إلى حضرموت بأسلحة ومدرعات وعدنا على ظهور حافلات إلى عدن، مبيناً أن «جميع العناصر التابعة للانتقالي كانت تدار بطريقة المليشيات».

واتهم المسلح مشعل عبدالله الصبيحي، عيدروس الزبيدي بكل ما جرى في حضرموت، موضحاً أن ضربات الطيران لم تقتل أحداً وإنما تدمر الآليات والمعدات فقط.

وقال إن السعودية كانت صادقة مع الزبيدي لكنه رفض كل الوساطات وضحى بنا، معرباً عن شكره للأمير محمد بن سلمان ووفائه مع اليمن.

وطالب بضرورة التحرك نحو عدن، وأبدى استعداده للوقوف مع الدولة والشرعية، وأن يكون مسانداً لاستعادتها من الزبيدي ومن داخل عدن نفسها.

وأضاف: «أدخلونا في صراعات وحروب لا نهاية لها، ويطردون مسؤولي الدولة والرئيس ومجلس النواب، إلى متى هذه الصراعات؟ صحيح هناك قضية جنوبية لكن يجب أن تكون ضمن دولة».

وأفصح عن متاجرة قيادات «الانتقالي» بمعاناتهم، فهو لا يمتلك حتى منزلاً لأسرته ويعاني من ديون، مناشداً رئيس مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ قرار صارم لاستعادة عدن وكل المحافظات الجنوبية الباقية.