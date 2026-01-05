أردوغان يعرض على السعودية لعب دور في اليمن

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- الأناضول

عدد القراءات 497

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، بينها اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، وفق بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية، وقضايا إقليمية ودولية.

وأعرب الرئيس أردوغان، خلال الاتصال عن تطلعه إلى تعميق التعاون بين تركيا والسعودية بشكل أكبر، من خلال الخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في اليمن والصومال.

وشدد على أن حماية وحدة أراضي البلدين، أمر بالغ الأهمية من أجل الاستقرار الإقليمي.

كما أعرب أردوغان، عن استعداد تركيا لتقديم المساهمة في الجهود الرامية إلى جمع الأطراف في اليمن.

وبشأن غزة، شدد على أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءا مع حلول فصل الشتاء.

ولفت أردوغان، إلى أن تركيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة