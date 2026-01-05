ضربة أمنية جديدة: القبض على 9 عناصر مرتبطين بنظام الأسد في حلب واللاذقية

الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 92

أعلنت السلطات السورية عن توقيف 9 أفراد لهم صلات بنظام الأسد المخلوع في محافظتي حلب واللاذقية، وذلك في إطار حملة أمنية مستمرة.

ووفقًا لقناة "الإخبارية السورية"، فإن الجيش السوري قد ألقي القبض على 8 من هؤلاء العناصر بالقرب من دير حافر شرق حلب، أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى مناطق سيطرة قوات "قسد"، الجناح العسكري لتنظيم "واي بي جي/بي كي كي". وأضافت القناة أنه سيتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، قامت وزارة الداخلية بتعزيز القوات الأمنية في محافظة حلب بعد سلسلة من الهجمات العنيفة التي أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين، جراء قصف عشوائي وقنص من قبل "قسد".

وفي تطور آخر، أوردت الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية قد ألقت القبض على المدعو أزدشير كامل إبراهيم، من منطقة جبلة، بتهم تحريضية ضد الدولة السورية الجديدة، بما في ذلك تشكيل مجموعة مسلحة تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

التحقيقات الأولية أظهرت أن إبراهيم كان قد انضم سابقًا إلى ميليشيا الدفاع الوطني أثناء فترة حكم النظام البائد، وكان ينشط بعد سقوطه في تحريض ضد الحكومة الجديدة. تستمر السلطات السورية في فرض سيطرتها وتعزيز الأمن، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.