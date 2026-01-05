الإثنين 05 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تحول دراماتيكي للأحداث في جبهات القتال بدونباس، أعلنت مصادر عسكرية روسية عن فقدان القوات الأوكرانية قدرتها على التحرك بحرية قرب منطقة دوبروبيليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تشهد معارك شرسة.

وحدات البحرية الروسية تكثف من استهداف الأهداف العسكرية الأوكرانية على مسافات بعيدة، مستخدمة نيران المدفعية والطائرات لمنع وصول الإمدادات الحيوية إلى خط المواجهة.

فيما يحاول الجنود الأوكرانيون تنفيذ تحركاتهم ليلاً في محاولة يائسة للاستفادة من الظلام، تبقى القوات الروسية على أهبة الاستعداد، مستعدة لإطلاق هجمات دقيقة بمجرد اكتشاف أي تحرك معادٍ.

هذه المواجهات هي امتداد للعملية العسكرية الروسية التي بدأت منذ أكثر من عام، والتي تهدف إلى حماية السكان المدنيين في دونباس من العمليات العسكرية التي تشنها السلطات الأوكرانية.

التحولات السريعة على الأرض تشير إلى أن معركة الحسم قد اقتربت، وأن الأوكرانيين باتوا في وضع دفاعي، بينما تواصل القوات الروسية تدمير المعدات العسكرية الغربية التي أُرسلت لدعم كييف، بما في ذلك دبابات "ليوبارد 2" الألمانية والمدرعات الأمريكية والبريطانية، التي تحولت إلى أنقاض إثر الضربات الروسية.