مكان ألم الكبد- أين يحدث في الجسم؟

يعاني بعض الأشخاص من آلام في البطن أو أعلى الجسم، وقد يخلطون بينها وبين آلام المعدة أو العضلات، بينما يكون السبب الحقيقي مرتبطًا بالكبد، ما يثير تساؤلات حول مكان ألم الكبد وطبيعته ودلالاته الصحية.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" مكان ألم الكبد وأهم العلامات المرتبطة به، وفقًا لما ذكره الدكتور طارق البشلاوي، استشاري أمراض الكبد والباطنة.

أين يقع ألم الكبد في الجسم؟يوضح البشلاوي أن ألم الكبد يظهر عادة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل القفص الصدري مباشرة، وقد يمتد أحيانًا إلى الكتف الأيمن أو أعلى الظهر، مشيرًا إلى أن الكبد نفسه لا يشعر بالألم مباشرة، لكن الغلاف المحيط به هو المسؤول عن الإحساس بالألم عند حدوث تضخم أو التهاب.

يشير استشاري أمراض الكبد إلى أن ألم الكبد يختلف في شدته وطبيعته حسب السبب، وقد يظهر في صورة:

1- ألم مستمر أو ضغط ثقيل يكون غالبًا مصحوبًا بإحساس بالامتلاء أو الثقل في الجانب الأيمن من البطن.

2- ألم يمتد للكتف أو الظهرقد يشعر المريض بألم في الكتف الأيمن أو أعلى الظهر نتيجة تهيج الأعصاب المشتركة.

3- ألم مع أعراض عامةمثل الغثيان، فقدان الشهية، الإرهاق الشديد، أو اصفرار الجلد والعينين في بعض الحالات.

متى يكون ألم الكبد مقلقًا؟

يؤكد البشلاوي أن ألم الكبد يستدعي القلق ومراجعة الطبيب فورًا إذا صاحبه:

-اصفرار العين أو الجلد.

-بول داكن اللون أو براز فاتح.

-فقدان وزن غير مبرر.

-تورم البطن أو القدمين.

-حمى مستمرة أو قيء متكرر.

ويشدد على أن التشخيص الدقيق لا يعتمد على مكان الألم فقط، بل يحتاج إلى فحوصات وتحاليل ووظائف كبد لتحديد السبب الحقيقي وبدء العلاج المناسب