مكان ألم الكبد- أين يحدث في الجسم؟ تعرف على أعراض النوبة القلبية عند النساء.. كيف تختلف عن الرجال توكل كرمان تطالب الانتقالي وعيدروس بالاعتذار لحضرموت والمهرة قبل مؤتمر الرياض المكتب السياسي التابع للعميد لطارق يرحب بالحوار الجنوبي- الجنوبي. تنسيقية القوى المدنية بعدن تؤيد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض وتصفه بالمحطة المفصلية عاجل.. توجيهات عسكرية رسمية بإيقاف مؤقت لحركة السير في الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت صراع الأجنحة الحوثية.. تصفيات جسدية واغتيالات سياسية.. تيار الكهوف بصعدة يفتك بتيار الطيرمانات بصنعاء. مأرب برس ينشر أبرز القيادات الهاشمية التي تمت تصفيتها على يد أنصار التيار الإيراني في اليمن عاجل: محافظ حضرموت يعلن 3 يناير يومًا للنصر ويتجول في مدينة سيئون تحذير وطني عاجل: موجة برد غير مسبوقة تضرب ثمان محافظات يمنية خلال 24 ساعة القادمة عاجل: الإدارة الامريكية تحذر رعاياها.. تم إغلاق وإلغاء كافة الرحلات الجوية المتجه إلى جزيرة سقطرى
تختلف أعراض النوبة القلبية لدى النساء بشكل ملحوظ عن الصورة الكلاسيكية المعروفة لدى الرجال، مما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج، بينما يُعد ألم الصدر الضاغط العَرَضَ الأبرز لدى الرجال، تظهر لدى النساء علامات أقل وضوحاً قد تُفسر خطأً على أنها مشاكل هضمية أو إرهاق عادي.
يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أعراض النوبة القلبية عند النساء، وكيف تختلف عن الموجودة عند الرجال؟
وفقًا لـ"very well health"، والدكتور أمير عادل استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.
كيف تختلف أعراض النوبة القلبية في النساء عن الرجال؟
أظهرت أبحاث جامعة جونز هوبكنز أن النساء قد يعانين من نوبة قلبية دون ألم صدر تقليدي، حيث تتميز الأعراض لديهن بإحساس حارق أو ألم خفيف في مناطق غير متوقعة:
ما النوبة القلبية الصامتة؟
تُعد النوبة القلبية الصامتة، أكثر شيوعاً لدى النساء، حيث تكون الأعراض خفيفة وقصيرة لدرجة قد لا تنتبه لها المريضة أو تعزوها للإجهاد أو التقدم في العمر.
وتشير الدراسات إلى أن النساء غالباً ما يقللن من شأن الأعراض أو يتأخرن في الإبلاغ عنها مقارنة بالرجال.
متى يجب طلب الطوارئ فوراً؟
ينصح بالتوجه لأقرب مستشفى عند ظهور أي من العلامات التالية:
علامات مبكرة للسكتة القلبية المفاجئةلماذا يُغفل التشخيص أحيانا؟
تواجه النساء تحديين رئيسيين:
اختلاف العَرَض
الأعراض غير النمطية قد تُفسر خطأً على أنها اضطراب هضمي أو توتر عصبي.
نقص الوعي
بعض مقدمي الرعاية الصحية قد لا يربطون الأعراض بمشكلة قلبية بسبب طبيعتها "الخادعة".
لذا، يجب على المرأة أن تصر على الفحص الدقيق إذا شعرت بأعراض غير مألوفة، وأن تطلب تقييماً قلبياً شاملاً عند الضرورة.
نصائح وقائية للنساءلتقليل خطر النوبة القلبية، توصي الجمعيات الطبية العالمية بـ: