تعرف على أعراض النوبة القلبية عند النساء.. كيف تختلف عن الرجال

تختلف أعراض النوبة القلبية لدى النساء بشكل ملحوظ عن الصورة الكلاسيكية المعروفة لدى الرجال، مما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج، بينما يُعد ألم الصدر الضاغط العَرَضَ الأبرز لدى الرجال، تظهر لدى النساء علامات أقل وضوحاً قد تُفسر خطأً على أنها مشاكل هضمية أو إرهاق عادي.

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أعراض النوبة القلبية عند النساء، وكيف تختلف عن الموجودة عند الرجال؟

وفقًا لـ"very well health"، والدكتور أمير عادل استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف تختلف أعراض النوبة القلبية في النساء عن الرجال؟

أظهرت أبحاث جامعة جونز هوبكنز أن النساء قد يعانين من نوبة قلبية دون ألم صدر تقليدي، حيث تتميز الأعراض لديهن بإحساس حارق أو ألم خفيف في مناطق غير متوقعة:

الظهر.

- الكتفين.

- الفك.

- أعلى البطن أو الرقبة.

- أعراض تشبه عسر الهضم، مثل:

غثيان، قيء، أو حرقة في المعدة.

- ضيق تنفس مفاجئ دون بذل مجهود.

- تعب غير مبرر أو ضعف شديد قد يصل إلى الإعياء.

- تعرق بارد ودوخة أو إحساس بالذعر الوشيك.

ما النوبة القلبية الصامتة؟

تُعد النوبة القلبية الصامتة، أكثر شيوعاً لدى النساء، حيث تكون الأعراض خفيفة وقصيرة لدرجة قد لا تنتبه لها المريضة أو تعزوها للإجهاد أو التقدم في العمر.

وتشير الدراسات إلى أن النساء غالباً ما يقللن من شأن الأعراض أو يتأخرن في الإبلاغ عنها مقارنة بالرجال.

متى يجب طلب الطوارئ فوراً؟

ينصح بالتوجه لأقرب مستشفى عند ظهور أي من العلامات التالية:

ضيق تنفس يستمر لأكثر من 5–10 دقائق دون سبب واضح.

- غثيان أو قيء شديد يصاحبه تعرق بارد.

- إرهاق مفاجئ وضعف عام غير معتاد.

- ألم أو ضغط في منتصف الصدر ينتشر إلى الذراعين أو الظهر.

- شعور مفاجئ بالقلق الشديد أو الهلع.

علامات مبكرة للسكتة القلبية المفاجئةلماذا يُغفل التشخيص أحيانا؟

تواجه النساء تحديين رئيسيين:

اختلاف العَرَض

الأعراض غير النمطية قد تُفسر خطأً على أنها اضطراب هضمي أو توتر عصبي.

نقص الوعي

بعض مقدمي الرعاية الصحية قد لا يربطون الأعراض بمشكلة قلبية بسبب طبيعتها "الخادعة".

لذا، يجب على المرأة أن تصر على الفحص الدقيق إذا شعرت بأعراض غير مألوفة، وأن تطلب تقييماً قلبياً شاملاً عند الضرورة.

نصائح وقائية للنساءلتقليل خطر النوبة القلبية، توصي الجمعيات الطبية العالمية بـ: