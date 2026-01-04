توكل كرمان تطالب الانتقالي وعيدروس بالاعتذار لحضرموت والمهرة قبل مؤتمر الرياض

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 174

قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة اليمنية توكل كرمان، إن على المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي تقديم اعتذار علني لمحافظتي حضرموت والمهرة، قبل المشاركة في مؤتمر الرياض المرتقب، على خلفية ما وصفته باجتياح ميليشياته للمحافظتين بالتواطؤ مع دولة الإمارات.

وأضافت كرمان، في منشور على صفحتها في فيسبوك، أن من بين الشروط السابقة لحضور المؤتمر “تسليم ما تبقى لدى الانتقالي من أسلحة إلى الدولة اليمنية”، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لاستعادة المسار الوطني.

ورحّبت كرمان بمشاركة المجلس الانتقالي في مؤتمر الرياض “كأحد المكونات”، مشيرة إلى أن المؤتمر جاء استجابة لمطالب مكونات جنوبية “متمسكة باليمن الواحد الموحد”.

وأعربت عن ثقتها في أن المؤتمر سيؤكد على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، واصفة هذا الخيار بأنه “الوحيد والأوحد”، ليس فقط بسبب قناعة القوى المشاركة، وإنما – بحسب قولها – لإيمان السعودية، راعية الحوار، بأهمية اليمن الموحد لأمن المنطقة والعالم.