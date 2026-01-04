توكل كرمان تطالب الانتقالي وعيدروس بالاعتذار لحضرموت والمهرة قبل مؤتمر الرياض المكتب السياسي التابع للعميد لطارق يرحب بالحوار الجنوبي- الجنوبي. تنسيقية القوى المدنية بعدن تؤيد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض وتصفه بالمحطة المفصلية عاجل.. توجيهات عسكرية رسمية بإيقاف مؤقت لحركة السير في الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت صراع الأجنحة الحوثية.. تصفيات جسدية واغتيالات سياسية.. تيار الكهوف بصعدة يفتك بتيار الطيرمانات بصنعاء. مأرب برس ينشر أبرز القيادات الهاشمية التي تمت تصفيتها على يد أنصار التيار الإيراني في اليمن عاجل: محافظ حضرموت يعلن 3 يناير يومًا للنصر ويتجول في مدينة سيئون تحذير وطني عاجل: موجة برد غير مسبوقة تضرب ثمان محافظات يمنية خلال 24 ساعة القادمة عاجل: الإدارة الامريكية تحذر رعاياها.. تم إغلاق وإلغاء كافة الرحلات الجوية المتجه إلى جزيرة سقطرى عاجل.. غارات لطيران التحالف في المهرة وقوات درع الوطن تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة وتوفر طريق آمن لخروج المليشيات تحرك رئاسي قد يطيح بالمجلس الإنتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي
قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة اليمنية توكل كرمان، إن على المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي تقديم اعتذار علني لمحافظتي حضرموت والمهرة، قبل المشاركة في مؤتمر الرياض المرتقب، على خلفية ما وصفته باجتياح ميليشياته للمحافظتين بالتواطؤ مع دولة الإمارات.
وأضافت كرمان، في منشور على صفحتها في فيسبوك، أن من بين الشروط السابقة لحضور المؤتمر “تسليم ما تبقى لدى الانتقالي من أسلحة إلى الدولة اليمنية”، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لاستعادة المسار الوطني.
ورحّبت كرمان بمشاركة المجلس الانتقالي في مؤتمر الرياض “كأحد المكونات”، مشيرة إلى أن المؤتمر جاء استجابة لمطالب مكونات جنوبية “متمسكة باليمن الواحد الموحد”.
وأعربت عن ثقتها في أن المؤتمر سيؤكد على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، واصفة هذا الخيار بأنه “الوحيد والأوحد”، ليس فقط بسبب قناعة القوى المشاركة، وإنما – بحسب قولها – لإيمان السعودية، راعية الحوار، بأهمية اليمن الموحد لأمن المنطقة والعالم.