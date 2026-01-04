المكتب السياسي التابع للعميد لطارق يرحب بالحوار الجنوبي- الجنوبي.

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

رحب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية باستجابة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مؤتمر حوار جنوبي- جنوبي، بناء على دعوة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا ذلك خطوة مسؤلة لمعالجة القضايا الشائكة.

وثمّن المكتب السياسي عاليًا ما أسماه الاستجابة الأخوية الصادقة من قِبل الأشقاء في المملكة لعقد هذا المؤتمر، الذي يُعد مدخلًا واقعيًا لمعالجة القضية الجنوبية عبر الحوار، ونزع فتيل الأزمة، وتجاوز تداعياتها على المعركة الرئيسية للشعب اليمني.

وجدد المكتب السياسي التأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني وتوجيه الجهود والإمكانيات نحو استعادة العاصمة صنعاء والقضاء على التمدد الإيراني.