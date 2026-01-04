تنسيقية القوى المدنية بعدن تؤيد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض وتصفه بالمحطة المفصلية

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 42

أعلنت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية – عدن تأييدها الكامل لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي المزمع عقده في مدينة الرياض، معتبرةً إياه محطة سياسية مفصلية وفرصة جادة لإعادة تصويب مسار القضية الجنوبية على أسس وطنية جامعة، بعيدًا عن الإقصاء والهيمنة وفرض الأمر الواقع.

وأكدت التنسيقية، في بيان صادر عنها، أن المؤتمر يمثّل مساحة ضرورية لفتح حوار جنوبي–جنوبي مسؤول، يقوم على الاعتراف بالتعدد السياسي والمدني، واحترام الإرادة الحرة لشعب الجنوب، ومناقشة جذور الأزمة ومعالجتها برؤية عقلانية توازن بين تطلعات الشعب ومتطلبات الاستقرار والسلام.

وشدد البيان على أن أي حل عادل ومستدام للقضية الجنوبية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار شامل يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين، ويضع مصلحة الجنوب وأبنائه فوق أي اعتبارات ضيقة أو ارتباطات خارجية، ويؤسس لشراكة حقيقية في القرار والمصير.

وثمّنت التنسيقية الجهود الإقليمية الداعمة لمسار الحوار، وفي مقدمتها استضافة المملكة العربية السعودية لهذا المؤتمر، معتبرةً ذلك انعكاسًا لحرصها على دعم السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وفي ختام البيان، أكدت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية – عدن استعدادها الإيجابي للتعاطي مع مخرجات المؤتمر، والمساهمة الفاعلة في إنجاحه، بما يخدم تطلعات شعب الجنوب في الحرية والعدالة وبناء دولة مدنية عادلة قائمة على القانون والمؤسسات.