عاجل.. توجيهات عسكرية رسمية إيقاف مؤقت لحركة السير في الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية مُشددة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح المصدر أن التوجيهات العسكرية الصادرة تضمنت إيقاف حركة السير مؤقتاً في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى ضبط الوضع، ومنع أي اختلالات أو تجاوزات قد تستغل الظروف الراهنة، وبما يخدم متطلبات المرحلة ويضمن سلامة المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية في محافظتي مأرب وحضرموت، في سياق خطة أمنية تهدف إلى منع أي محاولات للمساس بالأمن أو الانجرار وراء دعوات الفوضى والممارسات اللامسؤولة التي من شأنها التأثير سلباً على الجبهة الداخلية أو إرباك المشهد الوطني العام.