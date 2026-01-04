عاجل.. توجيهات عسكرية رسمية إيقاف مؤقت لحركة السير في الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت صراع الأجنحة الحوثية.. تصفيات جسدية واغتيالات سياسية.. تيار الكهوف بصعدة يفتك بتيار الطيرمانات بصنعاء. مأرب برس ينشر أبرز القيادات الهاشمية التي تمت تصفيتها على يد أنصار التيار الإيراني في اليمن عاجل: محافظ حضرموت يعلن 3 يناير يومًا للنصر ويتجول في مدينة سيئون تحذير وطني عاجل: موجة برد غير مسبوقة تضرب ثمان محافظات يمنية خلال 24 ساعة القادمة عاجل: الإدارة الامريكية تحذر رعاياها.. تم إغلاق وإلغاء كافة الرحلات الجوية المتجه إلى جزيرة سقطرى عاجل.. غارات لطيران التحالف في المهرة وقوات درع الوطن تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة وتوفر طريق آمن لخروج المليشيات تحرك رئاسي قد يطيح بالمجلس الإنتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي استعادة مدينة المكلا بالكامل من مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية تدخل مطار الريان الذي حولته الإمارات الى قاعدة عسكرية لها بيان عاجل للرئاسة اليمنية يتوعد الانتقالي بسبب منعه مواطنين من دخول عدن استدعاء طارق صالح إلى الرياض والمحرمي والداعري والبحسني يتوددون السعودية ويبدلون مواقفهم
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية مُشددة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح المصدر أن التوجيهات العسكرية الصادرة تضمنت إيقاف حركة السير مؤقتاً في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى ضبط الوضع، ومنع أي اختلالات أو تجاوزات قد تستغل الظروف الراهنة، وبما يخدم متطلبات المرحلة ويضمن سلامة المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية في محافظتي مأرب وحضرموت، في سياق خطة أمنية تهدف إلى منع أي محاولات للمساس بالأمن أو الانجرار وراء دعوات الفوضى والممارسات اللامسؤولة التي من شأنها التأثير سلباً على الجبهة الداخلية أو إرباك المشهد الوطني العام.