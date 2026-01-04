عاجل: محافظ حضرموت يعلن 3 يناير يومًا للنصر ويتجول في مدينة سيئون

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي اليوم الأحد، استعادة الحكومة الشرعية السيطرة على كامل المحافظة واستئناف إدارة المهام فيها.

و​وصل محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية قائد قوات درع الوطن سالم أحمد الخنبشي، اليوم إلى مدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت، وذلك في زيارة ميدانية هامة تهدف إلى تطبيع الحياة العامة والإشراف المباشر على الأوضاع الأمنية عقب استلام قوات "درع الوطن" للمواقع والمعسكرات في الوادي.

​وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية "استلام المعسكرات" التي أشرف عليها المحافظ مباشرة، بمتابعة من الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، بدعم ومساندة من قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أفضت إلى خروج قوات المجلس الانتقالي وإحلال قوات "درع الوطن"، ليتولى عقب ذلك أبناء الأرض زمام تأمينها.

​وفي تصريح له عقب وصوله مدينة سيئون، أكد محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي أن حضرموت تدشن اليوم صفحة جديدة بيضاء في تاريخها الحديث، عنوانها السيادة لأبناء الأرض والأمن للجميع، قائلاً: "إننا اليوم من قلب سيئون، نعلن أن حضرموت جسد واحد من الساحل والهضبة إلى الوادي والصحراء ، وأن الدولة هي المظلة التي تحمي الجميع، إن استلام أبناء حضرموت وقوات درع الوطن للمهام الأمنية ليس انتصاراً لجهة على أخرى، بل هو انتصار لمنطق الدولة والأمن والاستقرار".

وأعلن المحافظ يوم 3 يناير يوماً للنصر ورفع أعلام حضرموت. ​موجهاً رسالة شكر وعرفان للرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا بمواقفها المشهودة، كما شكر أبناء المحافظة، والمواطنين الصامدين، ورجال القبائل الأوفياء، وكافة المكونات الاجتماعية والسياسية، مثمناً وعيهم الكبير وحرصهم على تجنيب المحافظة ويلات الصراع، مؤكداً أن تلاحمهم كان الصخرة التي تحطمت عليها كافة التحديات،

​وقام المحافظ الخنبشي بجولة تفقدية شملت عدداً من المرافق الحيوية والمعسكرات التي استلمتها قوات درع الوطن والأمن العام، حيث زار القصر الجمهوري، ومطار سيئون الدولي، وبعض المرافق الحيوية، وشوارع مدينة سيئون مطلعًا على جهود تطبيع الحياة، مشدداً على ضرورة اليقظة العالية والتعامل بروح المسؤولية مع المواطنين، مؤكداً أن المهمة الأولى لهذه القوات هي حماية أبناء حضرموت وتأمين ممتلكاتهم.

ودعا المحافظ في ختام تصريحه كافة موظفي الدولة في الوادي والساحل إلى الدوام الرسمي، ومباشرة مهامهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً حرص السلطة المحلية على دوران عجلة البناء والتنمية.

كان في استقبال المحافظ الخنبشي، عند وصوله إلى مدينة سيئون، وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة، وأعضاء المكتب التنفيذي والمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية. وويرافق المحافظ، ​وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي،

​ووكيل المحافظة الأستاذ حسن الجيلاني، والعميد ركن سالم باسلوم، ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والكوادر الإعلامية.

بعد ذلك عقد محافظ حضرموت سالم الخنبشي اجتماع مع قيادات السلطة المحلية بالوادي والصحراء والشخصيات الاجتماعية في مدينة سيئون.