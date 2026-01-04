تحذير وطني عاجل: موجة برد غير مسبوقة تضرب ثمان محافظات يمنية خلال 24 ساعة القادمة

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بتأثر المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية بكتلة هوائية شديدة البرودة خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، طقساً شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، شمال إب، البيضاء وأجزاء من محافظتي الجوف ومأرب مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.



في حين قد يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في مرتفعات لحج والضالع وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

ومن المتوقع طقس بارد في أجزاء من مرتفعات حجة والمحويت وريمة وتعز.



وأنذر المركز المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الطقس البارد وشديد البرودة.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع.



كما أنذر القادمين إلى المناطق الجبلية شديدة البرودة المذكورة من صدمات البرد.