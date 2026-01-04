عاجل: الإدارة الامريكية تحذر رعاياها.. تم إغلاق وإلغاء كافة الرحلات الجوية المتجه إلى جزيرة سقطرى عاجل.. غارات لطيران التحالف في المهرة وقوات درع الوطن تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة وتوفر طريق آمن لخروج المليشيات تحرك رئاسي قد يطيح بالمجلس الإنتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي استعادة مدينة المكلا بالكامل من مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية تدخل مطار الريان الذي حولته الإمارات الى قاعدة عسكرية لها بيان عاجل للرئاسة اليمنية يتوعد الانتقالي بسبب منعه مواطنين من دخول عدن استدعاء طارق صالح إلى الرياض والمحرمي والداعري والبحسني يتوددون السعودية ويبدلون مواقفهم الصين تكسر قيود الرقائق.. مسار جديد للذكاء الاصطناعي بعيدًا عن إنفيديا القاهرة تكسر الصمت إزاء اليمن… تحذير دبلوماسي ورسائل تتجاوز التصعيد محافظات جديدة شرق اليمن قد تقلب موازين الموجهات … ومطالب حاسمة ورسائل تتجه نحو شبوة وسقطرى البرلمان العربي يبارك مؤتمر الرياض: دعم عربي واسع لحوار جنوبي شامل وتسوية سياسية في اليمن
كشفت تقارير أمريكية اليوم الأحد ان المملكة العرية السعودية أغلقت الحركة الجوية إلى جزيرة سقطرى ومنعت أي رحلات واصلة لها ووجهت بمطارات بديلة لمطار سقطرى ضمن إطار التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والمملكة .
ويهدف القرار الذي صدر عن غرفة العمليات التابعة لقوات التحالف إلى قطع إلى تحركات إماراتية للوصول إلى الجزيرة الاستراتيجية.
حيث قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، إن تقارير تلقتها وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بإغلاق وإلغاء وتحويل رحلات جوية تجارية من وإلى جزيرة سقطرى إلى مطارات قريبة، في تطور جديد يطال حركة الطيران إلى سقطرى.
وأضافت السفارة، في بيان نشرته على منصة «إكس» اليوم وتابعة محرر مأرب برس، أنها تذكّر المواطنين الأمريكيين بالتحذير من السفر من المستوى الرابع، والذي يوصي بعدم السفر إلى اليمن، بما في ذلك جزيرة سقطرى، بسبب الأوضاع الأمنية.
وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تقديم أي خدمات قنصلية طارئة أو روتينية للمواطنين الأمريكيين داخل اليمن، بما في ذلك سقطرى.