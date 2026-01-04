عاجل: الإدارة الامريكية تحذر رعاياها.. تم إغلاق وإلغاء كافة الرحلات الجوية المتجه إلى جزيرة سقطرى

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 365

كشفت تقارير أمريكية اليوم الأحد ان المملكة العرية السعودية أغلقت الحركة الجوية إلى جزيرة سقطرى ومنعت أي رحلات واصلة لها ووجهت بمطارات بديلة لمطار سقطرى ضمن إطار التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والمملكة .

ويهدف القرار الذي صدر عن غرفة العمليات التابعة لقوات التحالف إلى قطع إلى تحركات إماراتية للوصول إلى الجزيرة الاستراتيجية.

حيث قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، إن تقارير تلقتها وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بإغلاق وإلغاء وتحويل رحلات جوية تجارية من وإلى جزيرة سقطرى إلى مطارات قريبة، في تطور جديد يطال حركة الطيران إلى سقطرى.

وأضافت السفارة، في بيان نشرته على منصة «إكس» اليوم وتابعة محرر مأرب برس، أنها تذكّر المواطنين الأمريكيين بالتحذير من السفر من المستوى الرابع، والذي يوصي بعدم السفر إلى اليمن، بما في ذلك جزيرة سقطرى، بسبب الأوضاع الأمنية.

وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تقديم أي خدمات قنصلية طارئة أو روتينية للمواطنين الأمريكيين داخل اليمن، بما في ذلك سقطرى.