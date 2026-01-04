عاجل: الإدارة الامريكية تحذر رعاياها.. تم إغلاق وإلغاء كافة الرحلات الجوية المتجه إلى جزيرة سقطرى عاجل.. غارات لطيران التحالف في المهرة وقوات درع الوطن تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة وتوفر طريق آمن لخروج المليشيات تحرك رئاسي قد يطيح بالمجلس الإنتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي استعادة مدينة المكلا بالكامل من مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية تدخل مطار الريان الذي حولته الإمارات الى قاعدة عسكرية لها بيان عاجل للرئاسة اليمنية يتوعد الانتقالي بسبب منعه مواطنين من دخول عدن استدعاء طارق صالح إلى الرياض والمحرمي والداعري والبحسني يتوددون السعودية ويبدلون مواقفهم الصين تكسر قيود الرقائق.. مسار جديد للذكاء الاصطناعي بعيدًا عن إنفيديا القاهرة تكسر الصمت إزاء اليمن… تحذير دبلوماسي ورسائل تتجاوز التصعيد محافظات جديدة شرق اليمن قد تقلب موازين الموجهات … ومطالب حاسمة ورسائل تتجه نحو شبوة وسقطرى البرلمان العربي يبارك مؤتمر الرياض: دعم عربي واسع لحوار جنوبي شامل وتسوية سياسية في اليمن
أفادت مصادر ميدانية لمأرب برس، اليوم الأحد، بأن طيران التحالف بقيادة السعودية شن نحو 3 غارات تحذيرية على مقر محور الغيضة العسكري، لاجبار الانتقالي والقيادات العسكرية الموالية له بالانسحاب والتسليم لقوات درع الوطن.
وقال سكان محليون إن أصوات انفجارات دوت من المنطقة التي يتمركز فيها محور الغيضة العسكري بمحافظة المهرة بالتزامن مع تحليق مستمر للطيران.
وقبل قليل قال التلفزيون اليمني الحكومي إن قوات درع الوطن بدأت تسلم الأسلحة الثقيلة من قوات المجلس الانتقالي في محافظة المهرة
وأشار الى ان القوات الحكومية خصصت طريق للخروج الآمن لقوات الانتقالي من المهرة إلى عدن.
ويوم أمس تسلم قائد قوات درع الوطن في المهرة العميد عبدالله الجدحي القصر الجمهوري ومطار الغيضة الدولي وميناء نشطون ومواقع حيوية في عاصمة المحافظة.