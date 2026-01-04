عاجل.. غارات لطيران التحالف في المهرة وقوات درع الوطن تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة وتوفر طريق آمن لخروج المليشيات

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

أفادت مصادر ميدانية لمأرب برس، اليوم الأحد، بأن طيران التحالف بقيادة السعودية شن نحو 3 غارات تحذيرية على مقر محور الغيضة العسكري، لاجبار الانتقالي والقيادات العسكرية الموالية له بالانسحاب والتسليم لقوات درع الوطن.

وقال سكان محليون إن أصوات انفجارات دوت من المنطقة التي يتمركز فيها محور الغيضة العسكري بمحافظة المهرة بالتزامن مع تحليق مستمر للطيران.

وقبل قليل قال التلفزيون اليمني الحكومي إن قوات درع الوطن بدأت تسلم الأسلحة الثقيلة من قوات المجلس الانتقالي في محافظة المهرة

وأشار الى ان القوات الحكومية خصصت طريق للخروج الآمن لقوات الانتقالي من المهرة إلى عدن.

ويوم أمس تسلم قائد قوات درع الوطن في المهرة العميد عبدالله الجدحي القصر الجمهوري ومطار الغيضة الدولي وميناء نشطون ومواقع حيوية في عاصمة المحافظة.