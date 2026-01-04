تحرك رئاسي قد يطيح بالمجلس الإنتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

قال مصدر رئاسي، إن الرئاسة في اليمن والحكومة في طور بلورة موقف رسمي نهائي من المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، في إشارة إلى اتخاذ موقف مدعوم من شركاء الحكومة اليمنية المعترف بها، قد ينهي المستقبل السياسي لكيان المجلس الانتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي، وفقًا لـ اندبندنت عربية.

يأتي ذلك عقب التطورات التي شهدها مسرح العمليات العسكري خلال اليومين الماضية شرقي اليمن، حيث سيطرت القوات الحكومية على محافظات حضرموت والمهرة وشبوة.

كما يأتي مع التحضير لعقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض تشارك فيه جميع المكونات الجنوبية، دون استثناء أو اقصاء، لبحث قضية الجنوب، ما يعني اسقاط احتكار الانتقالي للقضية الذي يدعي أنه الممثل الوحيد لها، بينما في الواقع هو من أضر بها.