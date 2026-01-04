تحرك رئاسي قد يطيح بالمجلس الإنتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي استعادة مدينة المكلا بالكامل من مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية تدخل مطار الريان الذي حولته الإمارات الى قاعدة عسكرية لها بيان عاجل للرئاسة اليمنية يتوعد الانتقالي بسبب منعه مواطنين من دخول عدن استدعاء طارق صالح إلى الرياض والمحرمي والداعري والبحسني يتوددون السعودية ويبدلون مواقفهم الصين تكسر قيود الرقائق.. مسار جديد للذكاء الاصطناعي بعيدًا عن إنفيديا القاهرة تكسر الصمت إزاء اليمن… تحذير دبلوماسي ورسائل تتجاوز التصعيد محافظات جديدة شرق اليمن قد تقلب موازين الموجهات … ومطالب حاسمة ورسائل تتجه نحو شبوة وسقطرى البرلمان العربي يبارك مؤتمر الرياض: دعم عربي واسع لحوار جنوبي شامل وتسوية سياسية في اليمن 7 أسباب مفاجئة لخروج الغازات تعرف على 5 علامات مبكرة لمشاكل ومرض المرارة
قال مصدر رئاسي، إن الرئاسة في اليمن والحكومة في طور بلورة موقف رسمي نهائي من المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، في إشارة إلى اتخاذ موقف مدعوم من شركاء الحكومة اليمنية المعترف بها، قد ينهي المستقبل السياسي لكيان المجلس الانتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي، وفقًا لـ اندبندنت عربية.
يأتي ذلك عقب التطورات التي شهدها مسرح العمليات العسكري خلال اليومين الماضية شرقي اليمن، حيث سيطرت القوات الحكومية على محافظات حضرموت والمهرة وشبوة.
كما يأتي مع التحضير لعقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض تشارك فيه جميع المكونات الجنوبية، دون استثناء أو اقصاء، لبحث قضية الجنوب، ما يعني اسقاط احتكار الانتقالي للقضية الذي يدعي أنه الممثل الوحيد لها، بينما في الواقع هو من أضر بها.