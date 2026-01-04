تحرك رئاسي قد يطيح بالمجلس الإنتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي استعادة مدينة المكلا بالكامل من مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية تدخل مطار الريان الذي حولته الإمارات الى قاعدة عسكرية لها بيان عاجل للرئاسة اليمنية يتوعد الانتقالي بسبب منعه مواطنين من دخول عدن استدعاء طارق صالح إلى الرياض والمحرمي والداعري والبحسني يتوددون السعودية ويبدلون مواقفهم الصين تكسر قيود الرقائق.. مسار جديد للذكاء الاصطناعي بعيدًا عن إنفيديا القاهرة تكسر الصمت إزاء اليمن… تحذير دبلوماسي ورسائل تتجاوز التصعيد محافظات جديدة شرق اليمن قد تقلب موازين الموجهات … ومطالب حاسمة ورسائل تتجه نحو شبوة وسقطرى البرلمان العربي يبارك مؤتمر الرياض: دعم عربي واسع لحوار جنوبي شامل وتسوية سياسية في اليمن 7 أسباب مفاجئة لخروج الغازات تعرف على 5 علامات مبكرة لمشاكل ومرض المرارة
أكدت مصادر عسكرية دخول قوات درع الوطن اليوم الأحد مدينة المكلا الساحلية عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي منها
وبدأت القوات بالانتشار في شوارع المدينة ونصب نقاط التفتيش.
كما سيطرت القوات الحكومية على مطار الريان بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، الذي ظل لسنوات وكرا للقوات الإماراتية، التي عطلته وحولته لقاعدة عسكرية قبل مغادرتها نهاية ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق، هدد محافظ حضوموت مليشيات الانتقالي بقصف المطار اذا لم تنسحب منه.