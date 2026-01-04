استعادة مدينة المكلا بالكامل من مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية تدخل مطار الريان الذي حولته الإمارات الى قاعدة عسكرية لها

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكدت مصادر عسكرية دخول قوات درع الوطن اليوم الأحد مدينة المكلا الساحلية عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي منها

وبدأت القوات بالانتشار في شوارع المدينة ونصب نقاط التفتيش.

كما سيطرت القوات الحكومية على مطار الريان بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، الذي ظل لسنوات وكرا للقوات الإماراتية، التي عطلته وحولته لقاعدة عسكرية قبل مغادرتها نهاية ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، هدد محافظ حضوموت مليشيات الانتقالي بقصف المطار اذا لم تنسحب منه.