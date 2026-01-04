استدعاء طارق صالح إلى الرياض والمحرمي والداعري والبحسني يتوددون السعودية ويبدلون مواقفهم

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

عدد القراءات 194

استدعت السعودية عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق محمد صالح إلى الرياض لبحث جهود دعم الأمن والاستقرار في اليمن.

وقال طارق صالح اليوم، إنه التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض، وناقش معه ''الرؤى حول المستجدات في الساحة اليمنية وسبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم استقرار اليمن وأمن المنطقة''.

يذكر إن طارق صالح كان أحد أعضاء مجلس القيادة الذين دعموا انقلاب عيدروس الزبيدي، في المحافظات الشرقية، ووقع على بيان يرفض قرارات الرئيس العليمي الأخيرة بطرد الامارات من اليمن واعلان حالة الطوارئ.

وعلى وقع الانتصارات التي حققتها القوات الحكومية شرق اليمن، وطرد مليشيات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة بغطاء جوي من التحالف العربي، ومع اعلان السعودية الاستجابة لطلب الرئيس العليمي بعقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، تراجع قادة ''الانقلاب الثاني'' المؤيدون للانفصال واعلنوا مواقفا مؤيدة للسعودية.

أول هذه المواقف ما صدر عن القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي المشارك في الانقلاب على الدولة والشرعية ودعم احتلال المليشيات الانفصالية للمحافظات الشرقية، قبل دحرها، بتصريح قال فيه إن المملكة العربية السعودية الشقيقة، تؤكد من خلال دعوتها لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي، حرصها العميق على دعم جهود السلام والاستقرار في اليمن، وتجسد هذه المبادرة التزام المملكة الثابت بتعزيز الحلول السياسية الشاملة المبنية على الحوار والتوافق.

وأضاف: '' وإنطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الإقليمي البناء، تواصل المملكة رعاية هذا الحوار الذي يهدف إلى معالجة القضية الجنوبية العادلة، وضمان تحقيق تطلعات شعب الجنوب المشروعة، مع المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي''.

ووفق المحرمي يعد عقد هذا المؤتمر برعاية المملكة فرصة تاريخية لتوحيد الصف الجنوبي وصياغة موقف موحد يعكس تطلعات شعب الجنوب الأبي، كما يشكل منصة لإيجاد حلول سياسية عادلة لمستقبله، في إطار يحافظ على أمنه واستقراره ويعزز تنميته، بما يسهم في تعزيز بيئة السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وزير الدفاع اليمني المشكوك في ولائه للدولة والمتهم بالتماهي مع المجلس الإنتقالي، بدوره أعلن دعمه الثابت والمبدئي لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة التحالف في كلما تتخذه من إجراءات، مع ثقته التامة بأن قيادتها الرشيدة ستواصل إدارة المشهد بحكمة عالية واقتدار، بما يؤدي إلى حقن الدماء وتحقيق الاستقرار وحشد الجهود والطاقات لتحقيق الأهداف المشتركة.

مضيفًا: ''نبارك الدعوة التي تقدم بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لعقد مؤتمر حوار جنوبي–جنوبي شامل في الرياض يضم كافة المكونات الجنوبية، لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، ونعبر عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً لاستضافة هذا المؤتمر وما تبذله من جهود متواصلة ومساع حميدة لتوحيد الجهود وتيسير التوافقات وإيجاد الحلول بما يعزز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن''.

والى الانقلابي الآخر فرج البحسني، فقد لحق بالمحرمي وطارق صالح، وأعلن موقفا مؤيدا للسعودية، بعد مشاركته في اسقاط حضرموت والمهرة بيد الانتقالي والتمرد على مجلس القيادة برئاسة العليمي.

وقال البحسني إن السعودية تعبر بصدق عن حرصها على استقرار بلادنا.. معتبرا دعوة السعودية لمؤتمر الحوار الجنوبي امتداد طبيعي للعلاقة بين بلدينا.

واضاف: ''نأمل من مؤتمر الحوار الجنوبي أن يسفر عن حلول عادلة ويؤسس لمرحلة جديدة''.

وتوالت بيانات التأييد للدعوة السعودية من مسئولين محسوبين على الانتقالي؛ حيث رحب محافظ سقطرى التابع للمجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات، بدعوة السعودية لعقد مؤتمر جنوبي في الرياض. كما رحب محافظ لحج المحسوب على الانتقالي بدعوة السعودية لعقد مؤتمر للقضية الجنوبية استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة.