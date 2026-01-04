الصين تكسر قيود الرقائق.. مسار جديد للذكاء الاصطناعي بعيدًا عن إنفيديا القاهرة تكسر الصمت إزاء اليمن… تحذير دبلوماسي ورسائل تتجاوز التصعيد محافظات جديدة شرق اليمن قد تقلب موازين الموجهات … ومطالب حاسمة ورسائل تتجه نحو شبوة وسقطرى البرلمان العربي يبارك مؤتمر الرياض: دعم عربي واسع لحوار جنوبي شامل وتسوية سياسية في اليمن 7 أسباب مفاجئة لخروج الغازات تعرف على 5 علامات مبكرة لمشاكل ومرض المرارة غير المضادات الحيوية.. إليك علاج التهاب الأذن الخارجية ترامب يعلن إدارة أمريكية مؤقتة لفنزويلا واستثمار نفطي واسع بعد الإطاحة بمادورو الحكومة تضع حضرموت في صدارة أولوياتها: اتصالات مكثفة لتأمين الخدمات وحماية المدنيين وتوجيهات بتسريع الرحلات عبر مطار سيئون عاجل: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: سندخل شبوة سياسياً وعسكرياً عبر التنسيق مع قيادتها المحلية
في موقف لافت، جدّدت مصر تأكيدها دعم وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، مشددة على ضرورة حماية مؤسسات الدولة وصون مقدرات الشعب اليمني، في ظل تطورات متسارعة تنذر بتداعيات أوسع.
وأكدت القاهرة أن أي مخرج حقيقي من الأزمة اليمنية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حلول شاملة تعالج جذور الصراع، وتفتح الطريق أمام الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن منطق التصعيد وخيارات القوة.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تتابع بقلق بالغ المستجدات الأخيرة على الساحة اليمنية، محذّرة من مخاطر التصعيد المحتمل وما قد يحمله من انعكاسات خطيرة على أمن اليمن والمنطقة بأسرها.
وشددت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار والتهدئة وضبط النفس، داعية إلى تجنب أي خطوات أحادية قد تهدد الاستقرار، والعمل على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مسارات أكثر تعقيداً.
كما جددت القاهرة التزامها بمواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية، سعياً إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، تقوم على الحوار الوطني الجامع واحترام الثوابت الوطنية اليمنية، بما يعزز وحدة الصف، ويحمي الأمن القومي العربي، ويرسخ الاستقرار في المنطقة.