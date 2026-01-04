محافظات جديدة شرق اليمن قد تقلب موازين الموجهات … ومطالب حاسمة ورسائل تتجه نحو شبوة وسقطرى

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 163

رحّبت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية بالتطورات الميدانية الأخيرة في شبوة وسقطرى، واعتبرتها مؤشراً مهماً على تحولات جارية في مسار المشهد الأمني والسياسي، وخطوة باتجاه كبح الفوضى وفرض معادلة الاستقرار.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن ما تشهده المحافظتان يعكس إرادة أبنائهما في حماية مناطقهم ورفض أي محاولات لفرض واقع بالقوة أو تحويلها إلى ساحات صراع، مشيدةً بدور القوى المحلية في الحفاظ على السلم المجتمعي.

وطالبت اللجنة بـ استكمال تحرير شبوة وسقطرى، وتمكين أبنائهما من إدارة شؤونهم السياسية والإدارية والأمنية، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، معتبرةً أن هذا التوجه يمثل مدخلاً أساسياً لبناء استقرار مستدام، وتعزيز الشراكة الوطنية على أسس عادلة.

كما رحّبت بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر للسلام في اليمن، مشددةً على أهمية أن يحظى إقليم المحافظات الشرقية بتمثيل فاعل يتناسب مع ثقله الجغرافي وأهميته الاستراتيجية، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أي تسوية سياسية شاملة.

ورأت اللجنة أن المؤتمر المرتقب يأتي امتداداً لمسار الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، منذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وصولاً إلى قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال الراعي الأبرز لمسار الحل السلمي بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي. وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استقرار شبوة وسقطرى يشكل ركيزة أساسية لإنجاح أي تسوية سياسية في اليمن، والانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى بناء الدولة والمؤسسات.