البرلمان العربي يبارك مؤتمر الرياض: دعم عربي واسع لحوار جنوبي شامل وتسوية سياسية في اليمن

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 195

رحّب البرلمان العربي بمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الداعية إلى عقد مؤتمر جنوبي شامل في العاصمة السعودية الرياض، يجمع مختلف المكونات الجنوبية لبحث حلول عادلة للقضية الجنوبية، واعتبرها خطوة إيجابية لخفض التوترات واحتواء التصعيد عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

وأكد البرلمان العربي، في بيان رسمي، أن تبنّي نهج الحوار السياسي من شأنه الإسهام في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، تراعي المصالح العليا للشعب اليمني، ضمن إطار حل سياسي جامع ومستدام.

وثمّن البرلمان العربي الاستجابة السريعة من المملكة العربية السعودية لاستضافة ورعاية المؤتمر، داعياً جميع المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفاعلة والجلوس إلى طاولة الحوار، ومشدداً على أن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن معالجتها لا تكون إلا عبر حوار وطني يضمن الأمن والاستقرار في اليمن.

وشدد البيان على أهمية تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية، ومعالجة الخلافات بالحوار والتفاهم، بما يقود إلى حلول سياسية دائمة تضع مصلحة اليمنيين ووحدة البلاد فوق أي اعتبارات أخرى.

وكان الرئيس رشاد العليمي قد تقدم بطلب رسمي إلى المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، في إطار الدور المحوري للمملكة في دعم اليمن ورعاية مسارات التوافق، وتوفير بيئة مناسبة لحوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج عملية قابلة للاستدامة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في المحافظات الجنوبية، لا سيما مع تصاعد التوترات في حضرموت ومناطق أخرى، وما رافقها من دعوات جنوبية متزايدة لإطلاق حوار شامل يضمن التمثيل العادل ويمنع الإقصاء.

كما حظيت المبادرة بترحيب واسع من جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية، التي أكدت أن الحوار الشامل يظل المسار الأمثل لمعالجة القضية الجنوبية ضمن إطار يمني موحد، يعزز الاستقرار الوطني والإقليمي.