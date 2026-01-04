محافظات جديدة شرق اليمن قد تقلب موازين الموجهات … ومطالب حاسمة ورسائل تتجه نحو شبوة وسقطرى البرلمان العربي يبارك مؤتمر الرياض: دعم عربي واسع لحوار جنوبي شامل وتسوية سياسية في اليمن 7 أسباب مفاجئة لخروج الغازات تعرف على 5 علامات مبكرة لمشاكل ومرض المرارة غير المضادات الحيوية.. إليك علاج التهاب الأذن الخارجية ترامب يعلن إدارة أمريكية مؤقتة لفنزويلا واستثمار نفطي واسع بعد الإطاحة بمادورو الحكومة تضع حضرموت في صدارة أولوياتها: اتصالات مكثفة لتأمين الخدمات وحماية المدنيين وتوجيهات بتسريع الرحلات عبر مطار سيئون عاجل: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: سندخل شبوة سياسياً وعسكرياً عبر التنسيق مع قيادتها المحلية أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور منصور الزنداني: ثوابت اليمن خطوط حمراء والإعلان الانتقالي دعوة للتقسيم والحرب ويستهدف الشريعة الإسلامية والتمكين لإسرائيل منظمة دولية توثق آلاف الانتهاكات في حضرموت وتطالب بمحاسبة قوات الانتقالي الجنوبي
إطلاق الريح يعد جزءًا طبيعيًا من عملية الهضم، وتناول بعض الأطعمة والمشروبات والعادات تزيد من سوء الغازات، وقد يشير كثرة الغازات أو الألم إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، 7 أسباب مفاجئة لخروج الغازات، بحسب "verywellhealth".
يعتبر إخراج الغازات، أو ما يعرف بالانتفاخ، جزءًا طبيعيًا من عملية الهضم، ويحدث عندما ينتقل الهواء المبتلع أو الغازات التي تنتجها بكتيريا الأمعاء عبر الأمعاء إلى خارج الجسم.يخرج معظم الناس الغازات ما بين 5 إلى 15 مرة يوميًا، وسبب كثرة التعرض للانتفاخ عن المعتاد، يكون غالبًا بسبب النظام الغذائي، أو تغيرات في الأمعاء.
ما أسباب خروج الغازات المفاجئة؟- ابتلاع الهواءيعتبر ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب سببًا شائعًا للغازات.يحدث هذا عند المضغ بسرعة، أو الشرب باستخدام المصاصة، أو التحدث أثناء تناول الطعام.
إذا لم يتم التجشؤ بهذا الهواء أو امتصاصه، فإنه ينتقل عبر الجهاز الهضمي ويطلق في النهاية على شكل غازات معوية، تعرف باسم انتفاخ البطن.
إذا لم ينتج الجسم كمية كافية من إنزيم اللاكتاز، المسؤول عن تكسير سكر الحليب، ينتقل اللاكتوز إلى القولون، حيث يحدث التخمر البكتيري.
تنتج هذه العملية غازات، مما قد يسبب الانتفاخ والغازات بعد تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي والآيس كريم.
تلعب تريليونات البكتيريا الموجودة في الأمعاء دورًا كبيرًا في كمية الغازات التي تنتجها.عندما يكون ميكروبيوم الأمعاء متوازنًا، تسير عملية الهضم بسلاسة أكبر، ولكن إذا اختل هذا التوازن بسبب المضادات الحيوية، أو تغييرات النظام الغذائي، أو المرض، فقد يلاحظ زيادة في عدد مرات خروج الغازات أو زيادة في رائحتها.
- التغيرات الهرمونيةتؤثر الهرمونات أيضًا على حركة الطعام في الأمعاء، فالتغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية أو الحمل أو انقطاع الطمث قد تبطئ عملية الهضم وتزيد من انتفاخ البطن