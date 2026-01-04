7 أسباب مفاجئة لخروج الغازات

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

إطلاق الريح يعد جزءًا طبيعيًا من عملية الهضم، وتناول بعض الأطعمة والمشروبات والعادات تزيد من سوء الغازات، وقد يشير كثرة الغازات أو الألم إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي.

يعتبر إخراج الغازات، أو ما يعرف بالانتفاخ، جزءًا طبيعيًا من عملية الهضم، ويحدث عندما ينتقل الهواء المبتلع أو الغازات التي تنتجها بكتيريا الأمعاء عبر الأمعاء إلى خارج الجسم.يخرج معظم الناس الغازات ما بين 5 إلى 15 مرة يوميًا، وسبب كثرة التعرض للانتفاخ عن المعتاد، يكون غالبًا بسبب النظام الغذائي، أو تغيرات في الأمعاء.

ما أسباب خروج الغازات المفاجئة؟- ابتلاع الهواءيعتبر ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب سببًا شائعًا للغازات.يحدث هذا عند المضغ بسرعة، أو الشرب باستخدام المصاصة، أو التحدث أثناء تناول الطعام.

إذا لم يتم التجشؤ بهذا الهواء أو امتصاصه، فإنه ينتقل عبر الجهاز الهضمي ويطلق في النهاية على شكل غازات معوية، تعرف باسم انتفاخ البطن.

الأطعمة الغنية بالأليافعلى الرغم من أن الألياف ضرورية لصحة الأمعاء، إلا أنها تتخمر أيضًا بواسطة البكتيريا الموجودة في القولون، مما ينتج عنه غازات كمنتج ثانوي، مثل البروكلي، أو الكرنب، أو القرنبيط، أو العدس، أو الحبوب الكاملة.

- عدم تحمل اللاكتوزبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، قد يكون لمنتجات الألبان نفس تأثير الألياف.

إذا لم ينتج الجسم كمية كافية من إنزيم اللاكتاز، المسؤول عن تكسير سكر الحليب، ينتقل اللاكتوز إلى القولون، حيث يحدث التخمر البكتيري.

تنتج هذه العملية غازات، مما قد يسبب الانتفاخ والغازات بعد تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي والآيس كريم.

المحليات الصناعيةتسبب المنتجات الخالية من السكر أحيانًا زيادة في الغازات، إذ لا يتم امتصاصها بالكامل في الأمعاء الدقيقة، لأن الجزء غير الممتص ينتقل إلى القولون، إذ تقوم بكتيريا الأمعاء بتخميره، مما ينتج الغازات.

تلعب تريليونات البكتيريا الموجودة في الأمعاء دورًا كبيرًا في كمية الغازات التي تنتجها.عندما يكون ميكروبيوم الأمعاء متوازنًا، تسير عملية الهضم بسلاسة أكبر، ولكن إذا اختل هذا التوازن بسبب المضادات الحيوية، أو تغييرات النظام الغذائي، أو المرض، فقد يلاحظ زيادة في عدد مرات خروج الغازات أو زيادة في رائحتها.

اضطرابات الجهاز الهضمي التي تسبب الغازاتأحيانًا، لا يقتصر سبب الغازات على مجرد خلل في النظام الغذائي، فبعض الحالات، مثل متلازمة القولون العصبي، ومرض السيلياك، وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، قد تسبب جميعها زيادة في الغازات.

- التغيرات الهرمونيةتؤثر الهرمونات أيضًا على حركة الطعام في الأمعاء، فالتغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية أو الحمل أو انقطاع الطمث قد تبطئ عملية الهضم وتزيد من انتفاخ البطن