تعرف على 5 علامات مبكرة لمشاكل ومرض المرارة

تلعب المرارة دورًا في عملية الهضم عن طريق إفراز الصفراء للمساعدة في هضم الدهون بعد الوجبات، وغالبًا ما ترتبط مشاكل المرارة بحصى المرارة، ويمكن أن تسبب هذه الحصى المغص الصفراوي بعد تناول الطعام، والتهابًا أكثر خطورة يسمى التهاب المرارة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما علامات مشاكل المرارة المبكرة؟ بحسب "verywellhealth".

ما علامات مشاكل المرارة المبكرة؟

المرارة عبارة عن كيس على شكل كمثرى يقع أسفل الكبد ويخزن سائلاً هضميًا هاماً يُعرف بالصفراء، والذي يساعد الجسم على هضم الدهون.

ويمكن أن تسبب مشاكل المرارة ألمًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وغثياناً، وقيئاً، واصفراراً في الجلد، ومن أبرز العلامات التالي ذكرها:

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطنتقع المرارة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الكبد مباشرةً، وعندما تتمدد المرارة أو تلتهب، فإنها تسبب ألمًا في الجزء العلوي من البطن أسفل الأضلاع.

في حالة حصى المرارة، يعرف الألم بنوبات المرارة أو المغص الصفراوي، وغالبًا ما يحدث ذلك بعد تناول وجبة دسمة أو غنية بالدهون، وفي أغلب الأحيان في المساء أو الليل، وقد يستمر لعدة ساعات.قد يعاني الأشخاص من نوبات ألم في المرارة تأتي وتذهب، ومع ذلك، إذا استمر الألم لفترة أطول من المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب التهاب المرارة، وهي حالة أكثر خطورة.