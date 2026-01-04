تعرف على 5 علامات مبكرة لمشاكل ومرض المرارة

آخر الاخبار

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات
تلعب المرارة دورًا في عملية الهضم عن طريق إفراز الصفراء للمساعدة في هضم الدهون بعد الوجبات، وغالبًا ما ترتبط مشاكل المرارة بحصى المرارة، ويمكن أن تسبب هذه الحصى المغص الصفراوي بعد تناول الطعام، والتهابًا أكثر خطورة يسمى التهاب المرارة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما علامات مشاكل المرارة المبكرة؟ بحسب "verywellhealth".

ما علامات مشاكل المرارة المبكرة؟

المرارة عبارة عن كيس على شكل كمثرى يقع أسفل الكبد ويخزن سائلاً هضميًا هاماً يُعرف بالصفراء، والذي يساعد الجسم على هضم الدهون.

ويمكن أن تسبب مشاكل المرارة ألمًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وغثياناً، وقيئاً، واصفراراً في الجلد، ومن أبرز العلامات التالي ذكرها:

  • ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطنتقع المرارة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الكبد مباشرةً، وعندما تتمدد المرارة أو تلتهب، فإنها تسبب ألمًا في الجزء العلوي من البطن أسفل الأضلاع.

في حالة حصى المرارة، يعرف الألم بنوبات المرارة أو المغص الصفراوي، وغالبًا ما يحدث ذلك بعد تناول وجبة دسمة أو غنية بالدهون، وفي أغلب الأحيان في المساء أو الليل، وقد يستمر لعدة ساعات.قد يعاني الأشخاص من نوبات ألم في المرارة تأتي وتذهب، ومع ذلك، إذا استمر الألم لفترة أطول من المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب التهاب المرارة، وهي حالة أكثر خطورة.

  • الغثيان والقيءمن الأعراض الشائعة الأخرى لمشاكل المرارة، مثل حصى المرارة، الغثيان والقيء، وغالبًا ما يحدث هذا مصحوبًا بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن بعد تناول وجبة دسمة.
  • - الحمىتعد الحمى من الأعراض المقلقة لمشاكل المرارة عندما تترافق مع ألم في الربع العلوي الأيمن من البطن، أو غثيان، أو قيء، وقد يصاحبها أيضًا قشعريرة، إذ يُصاب حوالي ثلث مرضى التهاب المرارة بالحمى، وتشير الحمى الشديدة إلى احتمالية حدوث مضاعفات أكثر خطورة، مثل العدوى.
  • - اصفرار الجلد والعينينعند انسداد القنوات الصفراوية، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات البيليروبين في الدم، وهذا يسبب اصفرار الجلد وبياض العينين، وهي حالة تعرف باليرقان، وقد يصاب الجلد أيضاً بالحكة.
  • - تغير لون البول أو البرازفي حالة مشاكل المرارة، قد يتغير لون البول والبراز، إذ يصبح البول أصفر داكنًا أو بلون الشاي نتيجة ارتفاع مستويات البيليروبين، وقد يصبح البراز أبيض أو بلون الطين في غياب الصفراء، ويحدث هذا لأن الصفراء لا تفرغ بشكل صحيح في الأمعاء، بل ترتفع مستوياتها في الدم ويفرز جزء منها في البول، ما يجعله داكنًا.
  • من هم الأكثر عرضة لمشاكل المرارة؟حصى المرارة شائعة، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بها. تشمل عوامل الخطر الشائعة ما يلي:- من يتناولوا الهرمونات.- مرضى السكري.- مرضى السمنة.- كبار السن.- الحوامل
