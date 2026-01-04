محافظات جديدة شرق اليمن قد تقلب موازين الموجهات … ومطالب حاسمة ورسائل تتجه نحو شبوة وسقطرى البرلمان العربي يبارك مؤتمر الرياض: دعم عربي واسع لحوار جنوبي شامل وتسوية سياسية في اليمن 7 أسباب مفاجئة لخروج الغازات تعرف على 5 علامات مبكرة لمشاكل ومرض المرارة غير المضادات الحيوية.. إليك علاج التهاب الأذن الخارجية ترامب يعلن إدارة أمريكية مؤقتة لفنزويلا واستثمار نفطي واسع بعد الإطاحة بمادورو الحكومة تضع حضرموت في صدارة أولوياتها: اتصالات مكثفة لتأمين الخدمات وحماية المدنيين وتوجيهات بتسريع الرحلات عبر مطار سيئون عاجل: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: سندخل شبوة سياسياً وعسكرياً عبر التنسيق مع قيادتها المحلية أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور منصور الزنداني: ثوابت اليمن خطوط حمراء والإعلان الانتقالي دعوة للتقسيم والحرب ويستهدف الشريعة الإسلامية والتمكين لإسرائيل منظمة دولية توثق آلاف الانتهاكات في حضرموت وتطالب بمحاسبة قوات الانتقالي الجنوبي
تلعب المرارة دورًا في عملية الهضم عن طريق إفراز الصفراء للمساعدة في هضم الدهون بعد الوجبات، وغالبًا ما ترتبط مشاكل المرارة بحصى المرارة، ويمكن أن تسبب هذه الحصى المغص الصفراوي بعد تناول الطعام، والتهابًا أكثر خطورة يسمى التهاب المرارة.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما علامات مشاكل المرارة المبكرة؟ بحسب "verywellhealth".
ما علامات مشاكل المرارة المبكرة؟
المرارة عبارة عن كيس على شكل كمثرى يقع أسفل الكبد ويخزن سائلاً هضميًا هاماً يُعرف بالصفراء، والذي يساعد الجسم على هضم الدهون.
ويمكن أن تسبب مشاكل المرارة ألمًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وغثياناً، وقيئاً، واصفراراً في الجلد، ومن أبرز العلامات التالي ذكرها:
في حالة حصى المرارة، يعرف الألم بنوبات المرارة أو المغص الصفراوي، وغالبًا ما يحدث ذلك بعد تناول وجبة دسمة أو غنية بالدهون، وفي أغلب الأحيان في المساء أو الليل، وقد يستمر لعدة ساعات.قد يعاني الأشخاص من نوبات ألم في المرارة تأتي وتذهب، ومع ذلك، إذا استمر الألم لفترة أطول من المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب التهاب المرارة، وهي حالة أكثر خطورة.