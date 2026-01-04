آخر الاخبار

غير المضادات الحيوية.. إليك علاج التهاب الأذن الخارجية

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات
 يصيب التهاب الأذن الخارجية، قناة الأذن الخارجية مسببا ألما وحكة وتورما وإفرازات قد تؤدي إلى ضعف السمع إذا لم يُعالج مبكرا.

ويحدث الالتهاب نتيجة عدوى بكتيرية، وأحيانا فطرية، خاصة بعد التعرض المتكرر للماء، ما يجعل بيئة قناة الأذن رطبة وسهلة لاختراق الميكروبات.

يستعرض "الكونسلتو" في السياق التالي، علاج التهاب الأذن الخارجية غير المضادات الحيوية، وفقا لموقع "verywellhealth" والدكتور محمد وَدن، استشاري الأنف والأذن والحنجرة.

ما هو التهاب الأذن الخارجية؟عدوى تصيب الجلد المبطن لقناة الأذن،

وتشير التقديرات إلى أن 10% من الأشخاص قد يُصابون به مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم، مع تسجيل مئات الآلاف من الزيارات الطبية سنويًا بسببه.ويُطلق عليه "أذن السباح"؛ لأن السباحة أو بقاء الماء داخل الأذن لفترات طويلة يُضعف الحاجز الجلدي، ما يسمح للبكتيريا والفطريات بالنمو.

أعراض التهاب الأذن الخارجيةتظهر الأعراض عادة خلال 48 ساعة من الإصابة، وتشمل ما يلي:

  • ألم بالأذن يزداد عند لمسها أو شد صيوان الأذن أو المضغ.
  • - حكة شديدة داخل القناة السمعية.
  • - احمرار وتورم.
  • - إحساس بانسداد أو امتلاء الأذن.
  • - إفرازات قد تكون مصحوبة بقشور.
  • - ضعف السمع.
  • - أحيانًا حمى أو تضخم بالغدد الليمفاوية بالرقبة.
  • - أسباب وعوامل تزيد خطر الإصابة.
  • - السباحة في مياه ملوثة.
  • - احتباس الماء داخل الأذن بعد الاستحمام.
  • - التعرق في الأجواء الحارة والرطبة.
  • - تراكم شمع الأذن.
  • - استخدام أعواد القطن أو إدخال أجسام غريبة داخل الأذن.
  • - ارتداء سماعات أو سدادات أذن غير نظيفة.

على عكس التهاب الأذن الوسطى، لا يختفي التهاب الأذن الخارجية غالبًا من تلقاء نفسه.

قد تتحسن الحالات الخفيفة، لكن الشفاء الكامل دون علاج قد يستغرق أسابيع، مع خطر تطور مضاعفات تؤثر على السمع.متى يجب زيارة الطبيب؟

نصح الدكتور محمد ودن، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بمراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض، حتى وإن كانت بسيطة، لأن العلاج المبكر يعمل على:

  • يُسرّع الشفاء.- يمنع تكرار العدوى.
  • يقلل خطر المضاعفات.

ماذا يسبب التهاب الأذن الخارجية للأطفال؟

  • انتشار العدوى للأذن الوسطى.- فقدان سمع مؤقت أو دائم.- تأخر في تطور الكلام والمهارات الاجتماعية لدى الأطفال الصغار.
  • ما العلاج الفعّال لالتهاب الأذن الخارجية؟قطرات الأذنتُعد قطرات الأذن الموصوفة طبيا حجر الأساس في العلاج، ويحدد الطبيب نوعها حسب سبب الالتهاب، وأشهر أنواع القطرات تشمل:- قطرات مجفِّفة، تقلل الرطوبة داخل الأذن.- قطرات حمضية، تخلق بيئة غير مناسبة للبكتيريا والفطريات.- قطرات مضادة للبكتيريا مثل سيبروفلوكساسين وأوفلوكساسين- قطرات مضادة للفطريات مثل كلوتريمازول.- قطرات تحتوي على كورتيكوستيرويد لتخفيف الالتهاب والحكة.لماذا لا تُستخدم المضادات الحيوية الفموية؟ونظرًا لأنها غير فعالة وحدها في علاج التهاب الأذن الخارجية، وقد تساهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، إلا في حال انتشار العدوى خارج قناة الأذن
