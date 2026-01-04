تعرف على 5 علامات مبكرة لمشاكل ومرض المرارة غير المضادات الحيوية.. إليك علاج التهاب الأذن الخارجية ترامب يعلن إدارة أمريكية مؤقتة لفنزويلا واستثمار نفطي واسع بعد الإطاحة بمادورو الحكومة تضع حضرموت في صدارة أولوياتها: اتصالات مكثفة لتأمين الخدمات وحماية المدنيين وتوجيهات بتسريع الرحلات عبر مطار سيئون عاجل: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: سندخل شبوة سياسياً وعسكرياً عبر التنسيق مع قيادتها المحلية أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور منصور الزنداني: ثوابت اليمن خطوط حمراء والإعلان الانتقالي دعوة للتقسيم والحرب ويستهدف الشريعة الإسلامية والتمكين لإسرائيل منظمة دولية توثق آلاف الانتهاكات في حضرموت وتطالب بمحاسبة قوات الانتقالي الجنوبي اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي توكل كرمان: إقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي شرط لمنح التحرك العسكري غطاءً قانونياً من الاجتياح إلى المواجهة المفتوحة.. دراسة تكشف سيناريوهات الحسم بشرق اليمن
يصيب التهاب الأذن الخارجية، قناة الأذن الخارجية مسببا ألما وحكة وتورما وإفرازات قد تؤدي إلى ضعف السمع إذا لم يُعالج مبكرا.
ويحدث الالتهاب نتيجة عدوى بكتيرية، وأحيانا فطرية، خاصة بعد التعرض المتكرر للماء، ما يجعل بيئة قناة الأذن رطبة وسهلة لاختراق الميكروبات.
يستعرض "الكونسلتو" في السياق التالي، علاج التهاب الأذن الخارجية غير المضادات الحيوية، وفقا لموقع "verywellhealth" والدكتور محمد وَدن، استشاري الأنف والأذن والحنجرة.
ما هو التهاب الأذن الخارجية؟عدوى تصيب الجلد المبطن لقناة الأذن،
وتشير التقديرات إلى أن 10% من الأشخاص قد يُصابون به مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم، مع تسجيل مئات الآلاف من الزيارات الطبية سنويًا بسببه.ويُطلق عليه "أذن السباح"؛ لأن السباحة أو بقاء الماء داخل الأذن لفترات طويلة يُضعف الحاجز الجلدي، ما يسمح للبكتيريا والفطريات بالنمو.
أعراض التهاب الأذن الخارجيةتظهر الأعراض عادة خلال 48 ساعة من الإصابة، وتشمل ما يلي:
على عكس التهاب الأذن الوسطى، لا يختفي التهاب الأذن الخارجية غالبًا من تلقاء نفسه.
قد تتحسن الحالات الخفيفة، لكن الشفاء الكامل دون علاج قد يستغرق أسابيع، مع خطر تطور مضاعفات تؤثر على السمع.متى يجب زيارة الطبيب؟
نصح الدكتور محمد ودن، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بمراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض، حتى وإن كانت بسيطة، لأن العلاج المبكر يعمل على:
ماذا يسبب التهاب الأذن الخارجية للأطفال؟