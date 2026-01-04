ترامب يعلن إدارة أمريكية مؤقتة لفنزويلا واستثمار نفطي واسع بعد الإطاحة بمادورو

الأحد 04 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة الشأن العام في فنزويلا بشكل مؤقت، عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن واشنطن ستقود مرحلة انتقالية “آمنة ومنضبطة” حتى تسليم السلطة لقيادة جديدة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي من منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، إن بلاده ستبقى في فنزويلا إلى حين استكمال ترتيبات انتقال السلطة، مشددًا على أن الهدف هو ضمان وصول قيادة تضع مصلحة الشعب الفنزويلي في المقام الأول، دون تحديد جدول زمني واضح لهذه المرحلة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي عزمه فتح الباب أمام شركات النفط الأمريكية الكبرى لإدارة قطاع الطاقة في فنزويلا، موضحًا أن هذه الشركات ستستثمر مليارات الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخصوصًا المنشآت النفطية، بما ينعكس – بحسب قوله – على الاقتصاد الفنزويلي.

وتطرق ترامب إلى تفاصيل العملية العسكرية التي نُفذت فجر السبت، مؤكدًا أنها كانت “دقيقة وناجحة”، وأسفرت عن شل القدرات العسكرية الفنزويلية واعتقال مادورو وزوجته خلال مداهمة ليلية، تزامنت مع انقطاع واسع للتيار الكهربائي في العاصمة كاراكاس.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتنفيذ موجة ثانية من الهجمات إذا اقتضت الضرورة، إلا أن نجاح العملية الأولى جعل ذلك غير مرجح في الوقت الراهن، مع التأكيد على جاهزية واشنطن للتصعيد إذا دعت الحاجة.

وختم ترامب بالتأكيد على أن أي عمليات عسكرية لاحقة لا تزال قيد التخطيط، مرجحًا أن الإدارة الأمريكية قد لا تضطر إلى المضي بها في ظل ما وصفه بـ“الإنجاز السريع والحاسم” للعملية الأولى.