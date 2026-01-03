الحكومة تضع حضرموت في صدارة أولوياتها: اتصالات مكثفة لتأمين الخدمات وحماية المدنيين وتوجيهات بتسريع الرحلات عبر مطار سيئون عاجل: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: سندخل شبوة سياسياً وعسكرياً عبر التنسيق مع قيادتها المحلية أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور منصور الزنداني: ثوابت اليمن خطوط حمراء والإعلان الانتقالي دعوة للتقسيم والحرب ويستهدف الشريعة الإسلامية والتمكين لإسرائيل منظمة دولية توثق آلاف الانتهاكات في حضرموت وتطالب بمحاسبة قوات الانتقالي الجنوبي اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي توكل كرمان: إقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي شرط لمنح التحرك العسكري غطاءً قانونياً من الاجتياح إلى المواجهة المفتوحة.. دراسة تكشف سيناريوهات الحسم بشرق اليمن إيران تتحدى الضغوط الأميركية: لن نذعن وسنواصل المواجهة محامٍ يمني يواجه الموت في الحبس الانفرادي.. و«بلا قيود» تحذر من كارثة وشيكة اعتداءات جديدة على الصحفيين اللبنانيين.. و«صحفيات بلا قيود» تطالب بتحرك دولي عاجل
أجرى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، سلسلة اتصالات مكثفة مع قيادات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لمتابعة تطبيع الأوضاع العامة على ضوء التطورات الأخيرة، والاطمئنان على سير العمل في المؤسسات الخدمية والأمنية، وضمان تأمين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد دولة رئيس الوزراء، خلال اتصالاته بمحافظ حضرموت سالم الخنبشي وعدد من وكلاء المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية، أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على السكينة العامة واستقرار المحافظة، على ضوء نجاح عملية استعادة المعسكرات في إطار تنفيذ القرارات السيادية، ودعم الجهود المنسقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيع الأوضاع، ومعالجة أي اختلالات طارئة، وضمان قيام مؤسسات الدولة بواجباتها في خدمة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تضع هموم المواطنين واحتياجاتهم المعيشية في مقدمة أولوياتها، ولن تتهاون في متابعة أداء الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمات، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
كما وجه، بالعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم الانتقام، مع الردع الحازم لأي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون، والعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون.
موجها السلطة المحلية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بوضع خطط طارئة للتعامل مع التطورات الحاصلة بما يضمن ديمومة عمل القطاعات الخدمية والأمنية في مختلف المناطق والمديريات.
مؤكدا دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في اجراءاتها وتقديم كل ما يمكن من اسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وتأمين الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين العاجلة وتخ