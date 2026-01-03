عاجل: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: سندخل شبوة سياسياً وعسكرياً عبر التنسيق مع قيادتها المحلية

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي التزام التحالف بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها وعدم دخول أي قوات إلا بالتنسيق مع محافظ شبوة عوض بن الوزير.

ورحبت قيادة القوات المشتركة للتحالف ببيان محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير الذي أيّد فيه جهود التحالف وإعلانه العمل مع التحالف لتأمين محافظة شبوة.

وكان محافظ شبوة أعلن ترحيبه بانعقاد المؤتمر الذي دعت له السعودية لمعالجة القضية الجنوبية في الرياض.