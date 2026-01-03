الحكومة تضع حضرموت في صدارة أولوياتها: اتصالات مكثفة لتأمين الخدمات وحماية المدنيين وتوجيهات بتسريع الرحلات عبر مطار سيئون عاجل: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: سندخل شبوة سياسياً وعسكرياً عبر التنسيق مع قيادتها المحلية أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور منصور الزنداني: ثوابت اليمن خطوط حمراء والإعلان الانتقالي دعوة للتقسيم والحرب ويستهدف الشريعة الإسلامية والتمكين لإسرائيل منظمة دولية توثق آلاف الانتهاكات في حضرموت وتطالب بمحاسبة قوات الانتقالي الجنوبي اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي توكل كرمان: إقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي شرط لمنح التحرك العسكري غطاءً قانونياً من الاجتياح إلى المواجهة المفتوحة.. دراسة تكشف سيناريوهات الحسم بشرق اليمن إيران تتحدى الضغوط الأميركية: لن نذعن وسنواصل المواجهة محامٍ يمني يواجه الموت في الحبس الانفرادي.. و«بلا قيود» تحذر من كارثة وشيكة اعتداءات جديدة على الصحفيين اللبنانيين.. و«صحفيات بلا قيود» تطالب بتحرك دولي عاجل
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي التزام التحالف بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها وعدم دخول أي قوات إلا بالتنسيق مع محافظ شبوة عوض بن الوزير.
ورحبت قيادة القوات المشتركة للتحالف ببيان محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير الذي أيّد فيه جهود التحالف وإعلانه العمل مع التحالف لتأمين محافظة شبوة.
وكان محافظ شبوة أعلن ترحيبه بانعقاد المؤتمر الذي دعت له السعودية لمعالجة القضية الجنوبية في الرياض.