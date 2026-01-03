اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها من مطار عدن ابتداءً من صباح غدٍ الأحد، بعد يومين من التوقف.

وكان وزير النقل المحسوب على الإنتقالي عبدالسلام حُميد قد أوقف العمل في المطار ردا على قيود فرضتها الحكومة الشرعية، على الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى المطارات الإماراتية بحيث تخضع للتفتيش في مطار سعودي.

وأكد السفير السعودي إن المدعو عيدروس الزبيدي أصدر توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن، ومنع وصول وفد سعودي كان سيلتقي المجلس الانتقالي في عدن الاسبوع المنصرم.