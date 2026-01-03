الحكومة تضع حضرموت في صدارة أولوياتها: اتصالات مكثفة لتأمين الخدمات وحماية المدنيين وتوجيهات بتسريع الرحلات عبر مطار سيئون عاجل: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: سندخل شبوة سياسياً وعسكرياً عبر التنسيق مع قيادتها المحلية أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور منصور الزنداني: ثوابت اليمن خطوط حمراء والإعلان الانتقالي دعوة للتقسيم والحرب ويستهدف الشريعة الإسلامية والتمكين لإسرائيل منظمة دولية توثق آلاف الانتهاكات في حضرموت وتطالب بمحاسبة قوات الانتقالي الجنوبي اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي توكل كرمان: إقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي شرط لمنح التحرك العسكري غطاءً قانونياً من الاجتياح إلى المواجهة المفتوحة.. دراسة تكشف سيناريوهات الحسم بشرق اليمن إيران تتحدى الضغوط الأميركية: لن نذعن وسنواصل المواجهة محامٍ يمني يواجه الموت في الحبس الانفرادي.. و«بلا قيود» تحذر من كارثة وشيكة اعتداءات جديدة على الصحفيين اللبنانيين.. و«صحفيات بلا قيود» تطالب بتحرك دولي عاجل
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها من مطار عدن ابتداءً من صباح غدٍ الأحد، بعد يومين من التوقف.
وكان وزير النقل المحسوب على الإنتقالي عبدالسلام حُميد قد أوقف العمل في المطار ردا على قيود فرضتها الحكومة الشرعية، على الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى المطارات الإماراتية بحيث تخضع للتفتيش في مطار سعودي.
وأكد السفير السعودي إن المدعو عيدروس الزبيدي أصدر توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن، ومنع وصول وفد سعودي كان سيلتقي المجلس الانتقالي في عدن الاسبوع المنصرم.