توكل كرمان: إقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي شرط لمنح التحرك العسكري غطاءً قانونياً

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

دعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة اليمنية توكل كرمان، إلى إقالة ومحاكمة أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لمنح أي تحرك عسكري في محافظتي حضرموت والمهرة غطاءً قانونياً ووطنياً.

وقالت كرمان في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك إن “من المهم أن تتزامن عملية استعادة المعسكرات في حضرموت والمهرة مع إقالة هؤلاء الخونة الأربعة من مناصبهم ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى”، على حد وصفها، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توفير “الأغطية القانونية والوطنية والأخلاقية الكاملة” للعملية.

وأشادت كرمان بمحافظ حضرموت، مشيرة إلى أنه “استند إلى العلم اليمني وهو يصدر قراراته”، واعتبرت أن موقفه يعكس انحيازه للمحافظة وللدولة اليمنية، ورفضه ما وصفته بـ“جوقة الخونة التابعين للإمارات والساعين إلى تفتيت البلاد”.

وأضافت أن مدينة سيئون “في أيدي أبنائها وآمنة مطمئنة”، معربة عن توقعها باندلاع احتجاجات في عدن ضد ما وصفتهم بـ“ناهبيها”، قبل أن تختم بالقول إن “عدن تترقب فجر الحرية، ومن بعدها صنعاء”.

يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه اليمن تصاعداً في حدة الخلافات داخل معسكر الحكومة المعترف بها دولياً، لا سيما داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل في أبريل/نيسان 2022 بعد نقل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي صلاحياته إلى مجلس مكوّن من ثمانية أعضاء.