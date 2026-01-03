الحكومة تضع حضرموت في صدارة أولوياتها: اتصالات مكثفة لتأمين الخدمات وحماية المدنيين وتوجيهات بتسريع الرحلات عبر مطار سيئون عاجل: المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: سندخل شبوة سياسياً وعسكرياً عبر التنسيق مع قيادتها المحلية أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور منصور الزنداني: ثوابت اليمن خطوط حمراء والإعلان الانتقالي دعوة للتقسيم والحرب ويستهدف الشريعة الإسلامية والتمكين لإسرائيل منظمة دولية توثق آلاف الانتهاكات في حضرموت وتطالب بمحاسبة قوات الانتقالي الجنوبي اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي توكل كرمان: إقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي شرط لمنح التحرك العسكري غطاءً قانونياً من الاجتياح إلى المواجهة المفتوحة.. دراسة تكشف سيناريوهات الحسم بشرق اليمن إيران تتحدى الضغوط الأميركية: لن نذعن وسنواصل المواجهة محامٍ يمني يواجه الموت في الحبس الانفرادي.. و«بلا قيود» تحذر من كارثة وشيكة اعتداءات جديدة على الصحفيين اللبنانيين.. و«صحفيات بلا قيود» تطالب بتحرك دولي عاجل
دعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة اليمنية توكل كرمان، إلى إقالة ومحاكمة أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لمنح أي تحرك عسكري في محافظتي حضرموت والمهرة غطاءً قانونياً ووطنياً.
وقالت كرمان في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك إن “من المهم أن تتزامن عملية استعادة المعسكرات في حضرموت والمهرة مع إقالة هؤلاء الخونة الأربعة من مناصبهم ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى”، على حد وصفها، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توفير “الأغطية القانونية والوطنية والأخلاقية الكاملة” للعملية.
وأشادت كرمان بمحافظ حضرموت، مشيرة إلى أنه “استند إلى العلم اليمني وهو يصدر قراراته”، واعتبرت أن موقفه يعكس انحيازه للمحافظة وللدولة اليمنية، ورفضه ما وصفته بـ“جوقة الخونة التابعين للإمارات والساعين إلى تفتيت البلاد”.
وأضافت أن مدينة سيئون “في أيدي أبنائها وآمنة مطمئنة”، معربة عن توقعها باندلاع احتجاجات في عدن ضد ما وصفتهم بـ“ناهبيها”، قبل أن تختم بالقول إن “عدن تترقب فجر الحرية، ومن بعدها صنعاء”.
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه اليمن تصاعداً في حدة الخلافات داخل معسكر الحكومة المعترف بها دولياً، لا سيما داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل في أبريل/نيسان 2022 بعد نقل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي صلاحياته إلى مجلس مكوّن من ثمانية أعضاء.