إيران تتحدى الضغوط الأميركية: لن نذعن وسنواصل المواجهة

في رد واضح على ⁠تهديد ‌الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب بالتدخل لمساعدة ⁠المتظاهرين الإيرانيين في حال ‌تعرضهم لإطلاق نار، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده لن “تذعن للعدو”.

وأضاف خامنئي في بيان اليوم السبت قائلاً “بإذن الله… سنهزم العدو”.

بالتزامن، أقر بأنّ مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية “محقة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة وضع حد لـ”مثيري الشغب”، وذلك في اليوم السابع من الاحتجاجات.

وقال “تقرّ السلطات بالصعوبات الاقتصادية، ويعمل الرئيس وكبار المسؤولين على حلّ هذه المشكلة”. وأضاف “لهذا السبب احتجّ التجار على هذا الوضع، ولهم كل الحق في ذلك”، حسب ما نقلت فرانس برس.

كما أكد أن السلطات “تتحاور مع المتظاهرين”، لكنه رأى أنه “لا جدوى من الحوار مع مثيري الشغب، بل يجب وضع حدّ لهم”، وفق تعبيره.

وكانت إيران وجهت مساء أمس الجمعة رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منتقدة التصريحات “الاستفزازية” للرئيس الأميركي.