مطالب بإقالة ومحاكمة أربعة من أعضاء مجلس القيادة بتهمة «الخيانة العظمى»

دعا صحفي يمني إلى اتخاذ إجراءات رئاسية بحق عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، متهماً إياهم بالتمرد وتقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.

وقال رئيس تحرير موقع مأرب برس، أحمد عايض، في منشور على منصة “إكس”، إن ما وصفه بـ“الهندسة القانونية” التي أفضت إلى نقل صلاحيات الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي، يجب أن تُستكمل بآلية قانونية مماثلة تتيح إصدار قرار رئاسي بإقالة ومحاكمة أربعة من أعضاء المجلس.

وأضاف عايض أن هؤلاء الأعضاء “ثبت تمردهم وإصرارهم على هدم المركز القانوني للدولة اليمنية، والتآمر على أرضها ووحدتها، والتعامل والتخابر مع جهات أجنبية”، مطالباً بمحاكمتهم بتهمة “الخيانة العظمى للجمهورية اليمنية”، على حد تعبيره.

ووجّه عايض منشوره إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية، قائلاً إن هذه المطالب تعبّر “نيابة عن أربعين مليون يمني”، وداعياً إلى إيصالها إلى “أعلى المستويات”.

وتأسس مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بقرار نقل بموجبه الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي صلاحياته إلى مجلس مكوّن من ثمانية أعضاء، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لتوحيد الصف المناهض لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ومنذ ذلك الحين، واجه المجلس خلافات داخلية حادة بشأن إدارة الملفين السياسي والعسكري، إضافة إلى تباينات حول شكل الدولة ومستقبل الوحدة اليمنية، في ظل استمرار الحرب التي اندلعت أواخر 2014 وأدخلت البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.