محافظ شبوة يعلن العمل مع السعودية والتحالف لإستقرار المحافظة ويرحب باستضافة الرياض مؤتمر جنوبي

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 454

قال محافظ شبوة شرق اليمن، عوض محمد بن الوزير، اليوم السبت، أن السلطة المحلية ستعمل مع السعودية والتحالف لاستقرار شبوة وتجنيبها الفتنة.

ورحب ابن الوزير بعقد حوار جنوبي بالرياض.. مضيفًا: "نثمن الدور الأخوي للسعودية في دعم الحوار بشأن القضية الجنوبية".

و قال "نؤكد تأييدنا لجهود التحالف وسنعمل معه لاستقرار شبوة "، مؤكدا على ثقته بالسعودية في دعم استقرار المدينة الواقعة في شرق جنوب البلاد.

بدوره، وصف السفير السعودي باليمن، محمد آل جابر ترحيب محافظ شبوة بعقد مؤتمر للقضية الجنوبية في الرياض بـ"الخطوة الإيجابية".

وكتب في منشور عبر "أكس"، أن ترحيب الشيخ عوض الوزير محافظ شبوة بدعوة السعودية لعقد مؤتمر للقضية الجنوبية في الرياض هو "خطوة إيجابية تؤكد أن أبناء الجنوب يسيرون في الاتجاه الصحيح للمحافظة على عدالة قضيتهم ومناقشتها في المؤتمر لتلبية تطلعات أبناء الجنوب".

كما أضاف "المملكة ترحب بكل القيادات الجنوبية ممن يتخذ موقفاً ايجابياً يخدم قضيته بالمشاركة في المؤتمر".

وكانت السعودية رحبت في وقت سابق اليوم بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بعقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن السعودية ترحب بطلب العليمي، وتدعو كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.

كما لفتت إلى أن الدعوة تأتي استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية".

يذكر أن المكونات السياسية للمحافظات الجنوبية في اليمن كانت أعلنت مساء الجمعة، رفضها القاطع لما أقدم عليه رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، من إجراءات، قالت إنها أحادية بشأن القضية الجنوبية.