جرائم مليشيات الانتقالي بحضرموت والمهرة.. مقتل وإصابة أكثر من 170 مدنيًا خلال شهر

كشف مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، عن توثيق 174 حالة قتل واصابة جراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت والمهرة خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026 م.
وأوضحت المؤسسة في تقرير ان الانتهاكات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، وأدت لسقوط 143 مدنياً، واصابة 31 اخرين، ووقوع حالات اختطاف، ومداهمة منازل، ونزوح قسري للسكان، وهو ما شكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي والاستقرار المحلي.
كما وثقت المؤسسة 27 حالة مداهمة لمنازل مواطنين، شملت اقتحام المساكن بالقوة، ومصادرة ممتلكات خاصة، وترويع الأسر، بما في ذلك النساء والأطفال، واضطرت 362 اسرة إلى النزوح من محافظة حضرموت والمهرة نحو محافظات مجاورة، وفي مقدمتها محافظة مأرب.
ولفتت الى أن الضحايا تعرضوا لإطلاق نار بشكل مباشر، في مناطق مأهولة بالسكان، وتعرضوا للمخاطر نتيجة عسكرة الأحياء السكنية، وغياب أي اعتبارات لحمايتهم، إضافة الى حملات اختطاف لـ 62 حالة شملت الإخفاء القسري، بدون أي أوامر قانونية.
واعتبرت المؤسسة، هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي..مطالبة بفتح تحقيقات محلية مستقلة في كافة الانتهاكات الموثقة، وتمكين الضحايا من الإنصاف وجبر الضرر.