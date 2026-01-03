قطر ترحب بدعوة الرئاسة اليمنية لمؤتمر جنوبي شامل وتثمن إعلان السعودية استضافته اليمنيون يسخرون من دعوة الإمارات الأطراف في اليمن إلى الحوار وضبط النفس مستجدات حضرموت.. أين وصلت القوات الحكومية؟ وما وجهتها القادمة بعد الوادي والصحراء؟ ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته واقتيادهم إلى خارج البلاد الإعلان عن ''مؤتمر جنوبي'' شامل تستضيفه الرياض لا يستثني أحد أمريكا تشعل حرب طاحنة تلوح في فنزويلا …و انفجارات تهزّ العاصمة وكاراكاس تعلن الطوارئ سيئون تقلب المعادلة فجراً.. القصر الرئاسي يعود للحماية القبلية وسط تصدع نفوذ الانتقالي المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية الجنوبية تناشد رئيس مجلس القيادة عقد مؤتمر لها لإيجاد تصور شامل حضرموت على صفيح ساخن.. نداء عاجل بالبقاء في المنازل وتحركات عسكرية تطرق أبواب سيئون تحرّك سعودي يفتح ملف الجنوب من جديد… ورسائل حاسمة ضد القرارات المنفردة
رحبت دولة قطر، بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية لدعم مسار الحوار اليمني ومعالجة القضية الجنوبية، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي، بما يسهم في إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يخدم أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وثمنت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء القطرية (قنا)، طلب الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عقد مؤتمر في مدينة الرياض للجلوس حول طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة لها، بما يعكس حرصه وجنوحه إلى الحوار سبيلاً لمعالجة القضايا الوطنية.
وأعربت الوزارة، عن تقدير دولة قطر لاستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا المؤتمر، في إطار دعمها المتواصل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية.
وشددت على أهمية مشاركة كافة المكونات الجنوبية بصورة بناءة تُعلي مصلحة الشعب اليمني في المؤتمر المزمع انعقاده في مدينة الرياض، وعلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني باعتبارها الإطار التوافقي والآلية الشاملة للتوصل إلى حل سياسي جامع، يلبي تطلعات الشعب اليمني بكافة مكوناته، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وحذرت وزارة الخارجية، من أن الإعلانات والإجراءات الأحادية التي تُتخذ دون التشاور والتوافق بين الأطراف اليمنية، ودون الانخراط في حوار جاد ومسؤول، من شأنها أن تؤدي إلى الانزلاق نحو الفوضى، بما يضر بمصالح الشعب اليمني الشقيق ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.