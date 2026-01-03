قطر ترحب بدعوة الرئاسة اليمنية لمؤتمر جنوبي شامل وتثمن إعلان السعودية استضافته اليمنيون يسخرون من دعوة الإمارات الأطراف في اليمن إلى الحوار وضبط النفس مستجدات حضرموت.. أين وصلت القوات الحكومية؟ وما وجهتها القادمة بعد الوادي والصحراء؟ ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته واقتيادهم إلى خارج البلاد الإعلان عن ''مؤتمر جنوبي'' شامل تستضيفه الرياض لا يستثني أحد أمريكا تشعل حرب طاحنة تلوح في فنزويلا …و انفجارات تهزّ العاصمة وكاراكاس تعلن الطوارئ سيئون تقلب المعادلة فجراً.. القصر الرئاسي يعود للحماية القبلية وسط تصدع نفوذ الانتقالي المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية الجنوبية تناشد رئيس مجلس القيادة عقد مؤتمر لها لإيجاد تصور شامل حضرموت على صفيح ساخن.. نداء عاجل بالبقاء في المنازل وتحركات عسكرية تطرق أبواب سيئون تحرّك سعودي يفتح ملف الجنوب من جديد… ورسائل حاسمة ضد القرارات المنفردة
أثارت الدعوة التي وجهتها دولة الإمارات بالحوار وتغليب لغة العقل، سخرية اليمنيين، الذين قالوا إنها حتى الأمس القريب ضغطت على الانتقالي ودفعت به الى التصعيد واحتلال المحافظات الشرقية لليمن.
الإمارات قالت في بيان رسمي، يوم السبت أن التهدئة والحوار بين اليمنيين يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات.
ودعت اليمنيين لتغليب الحكمة وضبط النفس.
وأضافت أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، وتعرب عن أسفها إزاء التصعيد القائم، مطالبة اليمنيين بتغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.
كما شددت على أهمية وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار على المواجهة، ومعالجة الخلافات القائمة عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة.
وختمت مؤكدة أن التهدئة والحوار يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة.
أتت هذه الدعوة فيما سيطرت قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية على مدينة سيئون في وادي حضرموت بشكل كامل، وتوجهت نحو المكلا في جنوب المحافظة.
وقبل أيام كان الانتقالي المدعوم من الإمارات، يرفض كل دعوات الحوار والتهدئة التي تطلقها الرئاسة اليمنية والحكومة، قبل أن تنقلب موازين القوة لصالح الشرعية واخراج القوات الإماراتية من اليمن بقرار رئاسي.