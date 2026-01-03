اليمنيون يسخرون من دعوة الإمارات الأطراف في اليمن إلى الحوار وضبط النفس

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 317

أثارت الدعوة التي وجهتها دولة الإمارات بالحوار وتغليب لغة العقل، سخرية اليمنيين، الذين قالوا إنها حتى الأمس القريب ضغطت على الانتقالي ودفعت به الى التصعيد واحتلال المحافظات الشرقية لليمن.

الإمارات قالت في بيان رسمي، يوم السبت أن التهدئة والحوار بين اليمنيين يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات.

ودعت اليمنيين لتغليب الحكمة وضبط النفس.

وأضافت أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، وتعرب عن أسفها إزاء التصعيد القائم، مطالبة اليمنيين بتغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.

كما شددت على أهمية وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار على المواجهة، ومعالجة الخلافات القائمة عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة.

وختمت مؤكدة أن التهدئة والحوار يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة.

أتت هذه الدعوة فيما سيطرت قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية على مدينة سيئون في وادي حضرموت بشكل كامل، وتوجهت نحو المكلا في جنوب المحافظة.

وقبل أيام كان الانتقالي المدعوم من الإمارات، يرفض كل دعوات الحوار والتهدئة التي تطلقها الرئاسة اليمنية والحكومة، قبل أن تنقلب موازين القوة لصالح الشرعية واخراج القوات الإماراتية من اليمن بقرار رئاسي.