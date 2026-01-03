مستجدات حضرموت.. أين وصلت القوات الحكومية؟ وما وجهتها القادمة بعد الوادي والصحراء؟

السبت 03 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي، إن القوات بدأت تحركها صوب ساحل حضرموت، وذلك لتنفيذ مهامها الوطنية في بسط الأمن وتأمين المرافق الحيوية، والسيادية، والممتلكات العامة والخاصة وحماية المواطن ومقدّراته.

وأعلن محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية، قائد قوات درع الوطن بالمحافظة، سالم الخنبشي، اليوم، انتهاء عملية تأمين المعسكرات في مديريات الوادي والصحراء بنجاح كامل واستكمال انتشار القوات في كافة المواقع الحيوية، وتأمين مطار سيئون الدولي والمرافق السيادية والخدمية في وادي حضرموت بشكل كامل.

وأكد المحافظ في تصريح أن السلطة المحلية بدأت فعلياً في تنفيذ خطة تطبيع الأوضاع الشاملة لضمان استمرارية الخدمات والحياة العامة.. مشيداً بالدور والوعي الكبير الذي أظهره المواطنون ورجال القبائل الأحرار، الذين كانوا صمام أمان، وسنداً حقيقياً لرجال الأمن في حفظ السكينة العامة خلال ساعات الانتقال الأمني.

وجدّد المحافظ دعوته لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعلماء، واللجان المجتمعية، والشخصيات الاجتماعية والعقلاء في مدينة المكلا، بضرورة التوعية لحماية الممتلكات والمؤسسات.

وقال المحافظ "إن حضرموت اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل آمن ومستقر، حيث لا صوت يعلو فوق صوت النظام والقانون، وحق أبناء حضرموت في تأمين أرضهم وبناء مستقبلهم".

وثمن محافظ حضرموت، جهود الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، ومتابعته المستمرة للأوضاع في حضرموت..معبراً عن شكره للمساندة والدعم والموقف المشهود للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهود تثبيت الأمن في حضرموت وتطبيع الحياة.

وحققت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية، انتصارات كبيرة بدأتها بالسيطرة على معسكر اللواء 37 بالخشعة ثم التوجه لسيئون والسيطرة على المنطقة العسكرية الأولى، والمطار والقصر الجمهوري، إضافة الى دخول مدينة القطن، أما في المكلا فانسحبت مليشيا الانتقالي من مطار الريان، ودخلت قوات حماية حضرموت التابعة لحلف القبائل، المنطقة العسكرية الثانية وستسلمها لقوات درع الوطن عند وصولوها إلى المكلا عاصمة حضرموت.